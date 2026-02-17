Nanded News: शंकरअण्णा धोंडगेंच्या हाती ‘धनुष्यबाण’; मुंबईत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश!

नांदेड : कंधारचे माजी आमदार तथा शेतकरी नेते शंकरअण्णा धोंडगे यांच्यासह समर्थकांनी सोमवारी (ता. १६) मुंबईत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश केला. यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या चर्चेला अखेर पूर्णविराम मिळाला..Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.मूळ राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाशी संबंधित असलेले शंकरअण्णा धोंडगे हे कंधार मतदारसंघातील माजी आमदार आहेत. विधानसभेच्या गत निवडणुकीपूर्वी त्यांनी भारत राष्ट्र समिती (बीआरएस) मध्ये प्रवेश केला होता. मात्र, अपेक्षित यश न मिळाल्याने त्यांनी मराठवाडा व विदर्भातील काही पदाधिकाऱ्यांना सोबत घेत महाराष्ट्र राज्य सेनेची (एमआरएस) स्थापना केली. .या प्रयत्नांनाही फारसे यश न मिळाल्याने त्यांनी नव्या राजकीय पर्यायाचा शोध सुरू केला होता. अखेर त्यांनी शिवसेनेला जवळ केले. मुंबईतील सोहळ्यात ‘धनुष्यबाण’ हाती घेत धोंडगे यांनी अधिकृतपणे शिवसेनेत प्रवेश केला. यावेळी आमदार बालाजी कल्याणकर, बालाजी खतगावकर आदी उपस्थित होते. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी या सर्वांचे स्वागत केले. शिवसेना ही बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांवर चालणारी असून हा पक्ष कार्यकर्त्यांचा आहे. कार्यकर्ता हाच पक्षाचा कणा आहे. जो काम करील तो पुढे जाईल. राज्यातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न होईल, असे ते म्हणाले..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...आम्ही विविध राजकीय प्रवाह पाहिले; मात्र शेतकरी हितासाठी दिलदार नेतृत्वाची गरज आहे. त्यामुळे आम्ही शिवसेनेत आलो असून पुढेही शेतकऱ्यांसाठी काम करू.- शंकरअण्णा धोंडगे, माजी आमदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.