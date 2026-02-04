नांदेड
Nanded Politics : शिवसेनेचा मास्टरस्ट्रोक! 'या' माजी आमदाराला गळाला लावण्याचा प्रयत्न, शेतकरी मतांसाठी शिंदेंची नवी खेळी?
Shiv Sena’s Strategy to Expand in Rural Maharashtra : शिवसेनेने ग्रामीण मतपेढी मजबूत करण्यासाठी माजी आमदार शंकरअण्णा धोंडगे यांना पक्षप्रवेशासाठी संपर्क साधल्याची खात्रीलायक माहिती समोर आली आहे.
माळाकोळी (नांदेड) : शिवसेना (Shiv Sena) हा पक्ष मुळात शहरी आणि कॉर्पोरेट पार्टी म्हणून परिचित आहे. शहरी भागात या पक्षाला मोठा जनाधार आहे; मात्र ग्रामीण भागात पाळेमुळे रोवण्यासाठी या पक्षाला शेतकरी वर्गात लोकप्रियता मिळवणे आवश्यक वाटत आहे.