Nanded News: काँग्रेसचे खासदार रवींद्र चव्हाण भाजपमध्ये जाणार?; दोन दिवसांपासून सोशल मीडियावरून चर्चा, राजकीय क्षेत्रात खळबळ!

नांदेड : नांदेड लोकसभा मतदारसंघाचे काँग्रेसचे खासदार रवींद्र चव्हाण भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याच्या चर्चांनी सोशल मीडियावर जोर धरला आहे. मागील दोन दिवसांपासून सोशल मीडियावर विविध पोस्ट आणि संदेश व्हायरल होत असून, राजकीय वर्तुळातही या चर्चांमुळे खळबळ उडाली आहे.

