Nanded News: काँग्रेसचे खासदार रवींद्र चव्हाण भाजपमध्ये जाणार?; दोन दिवसांपासून सोशल मीडियावरून चर्चा, राजकीय क्षेत्रात खळबळ!

नांदेड : नांदेड लोकसभा मतदारसंघाचे काँग्रेसचे खासदार रवींद्र चव्हाण भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याच्या चर्चांनी सोशल मीडियावर जोर धरला आहे. मागील दोन दिवसांपासून सोशल मीडियावर विविध पोस्ट आणि संदेश व्हायरल होत असून, राजकीय वर्तुळातही या चर्चांमुळे खळबळ उडाली आहे.काही पोस्टमध्ये चव्हाण हे लवकरच मोठा राजकीय निर्णय घेणार असल्याचा दावा केला जात आहे, तर काहींनी त्यांचा कथित भाजप नेत्यांसोबतचा फोटो शेअर करून पक्षांतराची शक्यता व्यक्त केली. मात्र, चव्हाण यांनी स्वतःवर होणाऱ्या बदनामीवर नाराजी व्यक्त केली आहे. काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी या चर्चांना 'निराधार अफवा' म्हणत कार्यकर्त्यांनी दुर्लक्ष करावे, असे आवाहन केले आहे. तर काँग्रेस प्रवक्त्यांनी सोशल मीडियावर फेक आयडी तयार करून खासदारांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे म्हटले आहे. आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पक्षांतराच्या चर्चांना उधाण आले असून, सध्या या विषयावर अधिकृत भूमिका कोणत्याही पक्षाकडून जाहीर झालेली नाही.देशात भाजप बॅकफूटवर जात असल्यामुळे मला बदनाम करण्याचा षड्यंत्र रचले जात आहे. मी काँग्रेस पक्षाशी एकनिष्ठ आहे. काही लोकांनी सोशल मीडियावर फेक अकाउंट तयार करून माझ्याबाबत चुकीच्या चर्चा सुरू केल्या आहेत.-रवींद्र चव्हाण, काँग्रेसचे खासदार.दिवंगत माजी खासदार वसंतराव चव्हाण यांनी जिल्ह्यात काँग्रेसला नवसंजीवनी दिली. त्यांच्या मार्गदर्शनात काँग्रेसचे संघटन मजबूत झाले. आता खासदार रवींद्र चव्हाण यांनी काँग्रेसचा झेंडा खांद्यावर घेऊन जिल्ह्यात काँग्रेसचे वर्चस्व सिद्ध केले. त्यामुळे चव्हाण काँग्रेस सोडणार नाहीत, तर त्यांच्या नेतृत्वात भाजपसह इतर पक्षांतील नेते, पदाधिकारीच आगामी काळात काँग्रेसमध्ये दिसतील.-हणमंत पाटील बेटमोगरेकर, जिल्हाध्यक्ष, काँग्रेस.सायबरकडे तक्रारखासदार रवींद्र चव्हाण यांनी नांदेड सायबर क्राइम सेलच्या पोलिस निरीक्षकांकडे लेखी निवेदन देत बनावट सोशल मीडिया खातेधारकांविरुद्ध तत्काळ चौकशी व कायदेशीर कारवाईची मागणी केली. संबंधित पोस्टचे पुरावेही प्रशासनाकडे सुपूर्द केले असून, सायबर विभागाकडून तपास सुरू करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.