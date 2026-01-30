Tehsildar Accident Nanded : अर्धापूर तहसीलदारांच्या गाडीला ट्रॅक्टरची धडक, तहसीलदारांसह दोघे जखमी

लक्ष्मीकांत मुळे अर्धापूर : नांदेड अर्धापूर रस्त्यावरील तहसील कार्यालयाच्या परिसरात ट्रॅक्टरचे टायर फुटल्याने भरधाव ट्रॕक्टर तहसीलदाराच्या शासकीय वाहनावर येवून आदळ्याने अपघात झाला. या अपघातात तहसीलदार रेणुकादास देवणीकर यांच्यासह त्यांचे कर्मचारी जखमी झाले असून दोन्ही वाहनांचा चक्काचूर झाला. तर तहसिलदारासह वाहनाचे चालक अरुण वाघमारे किरकोळ जखमी झाले तर महसूल कर्मचारी शेख सलीम यांचा पाय फॅक्चर झाला आहे. हा अपघात शुक्रवारी (ता ३०) साडे अकरा वाजण्याच्या सुमारास झाला आहे..अपघाताची सविस्तर माहिती अशी की, अर्धापूरकडून नांदेड जाणाऱ्या ट्रॅक्टरचे टायर ( क्रमांक - एम. एच. २६ - के. ७११८) अचानक फुटल्याने ट्रॅक्टर चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले आणि तो ट्रॅक्टर नांदेड कडून अर्धापूरकडे येणाऱ्या अर्धापूर येथील तहसीलदार यांच्या जिप क्रमांक -( एम. एच. -२६ - सी. ई. - ९२९०) वर जाऊन आदळला. यात तहसीलदार रेणुकादास देवणीकर आणि चालक अरुण वाघमारे किरकोळ जखमी झाले असून त्यांचा सेवक शेख सलीम यांचा पाय फ्रॅक्चर झाला आहे. या जखमींवर नांदेड येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या घटनेचे वृत्त कळताच उपविभागीय अधिकारी डॉ. सचिन खल्लाळ यांनी रुग्णालयात येऊन तहसीलदार रेणुकादास देवणीकर यांची भेट घेऊन तब्येतीची विचारपूस केली..अपघाताची माहिती मिळताच अर्धापूर पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विष्णूपंत कराळे, जमादार संतोष काळे, विजय आडे, गजानन भालेराव, चंद्रकांत फुलकुंडवार, संभाजी गोहरकर, महादेव डुकरे, शेख फेरोज यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन जखमींना मदत करून उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले. या अपघातात सुदैवाने मोठी जीवितहानी टळली असली तरी तहसीलदाराच्या वाहनांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे..ट्रॅक्टरच्या धडकेत दोन दुचाकीस्वार गंभीर......भीषण अपघात अन तहसीलदारासह तिघे जण बालबाल बचावलेदररोजच्या प्रमाणे तहसीलदार कर्तव्यावर येत असताना तहसीलदार यांच्या गाडीला ट्रॅक्टर ची जबर धडक बसली. यात तातडीने एअर बॅग (हवेची पिशवी) उघडल्यामुळे साधारण मार लागला. देव बलवत्तर म्हणून प्राण वाचल्याची भावना व्यक्त झाल्या. अपघात झाल्याचे कळताच ग्रामीण रुग्णालयात उपजिल्हाधिकारी सचिन खलाळ, मुदखेडचे तहसीलदार आनंद देऊळगावकर, गटविकास अधिकारी यु. डी. तोटावाड यांच्यासह रुग्णालय परिसरात मोठी गर्दी जमली होती..जागोजागी रस्ता दुभाजक तोडून रस्ताशहरातुन जाणाऱ्या नांदेड नागपूर या राष्ट्रीय महामार्गावरील दुभाजक जागोजागी तोडुन रस्ता तयार करण्यात आला आहे. या तोडलेल्या दुभाजकातुन कोणते वाहन येईल आंदाज येत नाही, त्यामुळे अपघाताच्या घटना वाढत आहेत.आचनक आलेल्या दुचाकीला वाचविण्यासाठी ट्रॅक्टर चालकाला आपली दिशा बदलावी लागली त्यामुळे हा अपघात झाल्याची माहिती प्रत्यक्षदर्शीने सांगितली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.