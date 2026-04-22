Nanded News: वंदे भारत एक्स्प्रेसला वेगवाढ; नांदेड-मुंबई प्रवास ३० मिनिटांनी होणार कमी

नांदेड: हजूर साहिब नांदेड ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई 'वंदे भारत' एक्स्प्रेसच्या वेळापत्रकात महत्त्वपूर्ण बदल करत रेल्वे बोर्डाने गाडीच्या धावण्याच्या वेळेत ३० मिनिटांची कपात करण्यास मान्यता दिली आहे. सुधारित वेळापत्रक ता. ३ मेपासून लागू होणार असून, यामुळे प्रवाशांचा वेळ वाचणार आहे..गाडी क्र. २०७०५ (नांदेड-मुंबई) व २०७०६ (मुंबई-नांदेड) या दोन्ही फेऱ्यांमध्ये वेळेत बदल केला आहे. नांदेडहून सुटणारी गाडी आता सकाळी ५.२० ला सुटेल, तर मुंबईहून परतणारी गाडी रात्री १०.२५ ला सुटणार आहे..परभणी, जालना व छत्रपती संभाजीनगर स्थानकांवरील आगमन व प्रस्थान वेळाही काही मिनिटांनी पुढे-मागे करण्यात आल्या आहेत. मनमाड स्थानकावरील वेळेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही..नाशिक रोड, कल्याण, ठाणे व दादर या महत्त्वाच्या स्थानकांवरील वेळेतही सुधारणा करण्यात आली असून, मुंबईतील अंतिम आगमन वेळ १४.१५ निश्चित करण्यात आली आहे. परतीच्या प्रवासातही वेळापत्रक अधिक सुटसुटीत करण्यात आले आहे..इतर रेल्वेंच्या वेळापत्रकातही बदलदरम्यान, या बदलाचा परिणाम इतर काही गाड्यांच्या वेळापत्रकावरही झाला असून त्यातही सुधारणा केली आहे. रायचूर-परभणी (१७६६३) गाडी परभणी स्थानकावर ६.४० ऐवजी ६.५५ ला पोचेल. धर्माबाद-मनमाड मराठवाडा एक्स्प्रेस (१७६८८) मनमाड येथे १३.२५ ऐवजी १३.४० ला पोचणार आहे. हिंगोली-मुंबई जनशताब्दी एक्स्प्रेस (१२०७२)च्या वेळेतही बदल केला असून, हिंगोलीहून सुटण्याची वेळ ४.२० वरून ४.१५ केली आहे. वसमत, पूर्णा, परभणी, सेलू, परतूर व जालना स्थानकांवरील वेळाही काही मिनिटांनी पुढे आणण्यात आल्या आहेत.