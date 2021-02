नांदेड जिल्ह्यातील या गावात चालतो सात दिवस शिवरायांच्या विचारांचे पारायण 

अर्धापूर ( जिल्हा नांदेड ) : आजही ग्रामीण भागात अखंड हरिनाम, पारायण, शिवनाम, रामायण महाभारत ग्रंथ पठण केले जातात. पण छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे कार्य आणि विचार जनमानसात रुजविण्यासाठी लोणी बुद्रूक ( ता. अर्धापूर ) येथे शिवजयंतीच्या पार्श्वभूमीवर शिवविचाराचे पठन केले जाते. यात खास करुन विद्यार्थी व युवकांनी सहभाग घेतला आहे. गावागावात सार्वजनिक शिवजयंती 2021 निमित्त छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावाने जयंती साजरी होते. पण जयंती साजरी करताना विचारांचा जागर मात्र होताना दिसत नाही. राजेंची जयंती नाचून नाही त्यांचे चरित्र वाचून विचार आत्मसात करण्याची गरज आहे. लोणी बुद्रमुक (ता. अर्धापूर) येथे गेल्या तीन वर्षांपासून हा उपक्रम राबविण्यात येतो. याच अनुषंगाने ता. १२ ते १८ फेब्रुवारी दरम्यान शिवचरित्र पारायण सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. श्रीमंत कोकाटे लिखित शिवचरीत्र या ग्रंथाचे पठन केले.

शिवरायांचे विचार, त्यांचे कर्तृत्व याबद्दल तरुण आणि विद्यार्थ्यांना माहिती व्हावी. एक चांगला समाज घडावा आणि प्रत्येकाला आपला वारसा नेमका काय आहे याची जाणीव व्हावी. हा हेतू या 'शिवचरित्र पारायण' सोहळ्या मागचा असल्याचे आयोजक हनुमान फाटेकर यांनी सांगितले. संपादन- प्रल्हाद कांबळे



Web Title: In this village in Nanded district, the parayan of Shivaraya's thoughts lasts for seven days nanded news