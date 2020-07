जिल्हाभरातील दिव्यांग उपकरणांच्या प्रतिक्षेत 

नांदेड : सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय भारत सरकार. भारतीय कृत्रीम अंग निर्माण निगम (अलीम्को), जिल्हा प्रशासन, जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र, जिल्हा परिषद समाज कल्याण विभागाकडून दिव्यांगाना देण्यात येणारे साहित्य उपकरण अद्याप मिळाले नाही. या उपकरणाच्या प्रतिक्षेत जिल्ह्यातील दिव्यांग असल्याचे पहावयास मिळते. नांदेड यांच्या संयुक्त विद्यमाने त्तत्कालीन जिल्हाधिकारी अरूण डोंगरे यांच्या पुढाकारातून ता. १० डिसेंबर २०१९ ते ता. २६ डिसेंबर २०१९ दरम्यान नांदेड शहरासह संपूर्ण नांदेड जिल्ह्यात १६ ठिकाणी दिव्यांगांसाठी कृत्रीम अवयव, सहाय्यक उपकरणे व वयोश्री योजनेअंतर्गत सेवाज्येष्ठ नागरीकांसाठी विविध साधने व संसाधने मोफत वाटपासाठी मोठा गाजावाजा करत तपासणी शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले होते. हेही वाचा - माझा सर्वात महत्वाचा गुरू म्हणजे आई - विजयकुमार मगर हे आहेत साहित्य व उपकरणे या शिबिरात अस्थिव्यंग दिव्यांगांसाठी तीनचाकी सायकल, कृत्रीम अवय, व्हिल चेअर, कुबड्या, सर्व प्रकारच्या काठ्या, सी. पी. चेअर, वॉकर, मतीमंदासाठी सी. पी. एमआर किट, अंधांसाठी स्मार्ट कॅन, डे. सी प्लेअर, ब्रेल किट, स्मार्ट फोन, कर्णबधीरांसाठी श्रवनयंत्र आणि सेवाजेष्ठ नागरिकांसाठी श्रवनयंत्र, दातांची कवळी, सर्व प्रकारच्या काठ्या, चष्मे, व्हील चेअर इत्यादी वाटपासाठी मोठा गाजावाजा करत महिनाभर जिल्ह्यात तपासणी शिबीराचे आयोजन करण्यात आले होते. साहित्य लवकरात लवकर वाटप करावे तसेच एक अफवा पसरत दिव्यांगांना चारचाकी स्कुटी ही वाटप होणार आणि या योजनेचा लाभ दोन ते तीन महिन्यांत मिळणार यामुळे नांदेड जिल्ह्यातील जवळपास १५ हजारांच्या वर दिव्यांगांनी या शिबीरात तपासणी केली होती. आज रोजी सातवा महिना लागला आहे, तरी शेकडो दिव्यांगांना अद्याप एडिप योजनेअंतर्गत साहित्य वाटप करण्यात आले नाही. मोठ्या प्रमाणात गाजावाजा करून मार्च महिण्यातच साहित्य वाटप करणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले होते. याचाच त्यांना विसर पडला आहे. आणि हे साहित्य लवकरात लवकर वाटप करावे असे मत बेरोजगार दिव्यांग कल्याणकृती संघर्ष समितीचे अध्यक्ष राहुल साळवे यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.



