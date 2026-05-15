Nanded News: वजिराबाद चौकामध्ये ‘स्मार्ट ट्रॅफिक’ यंत्रणा कार्यान्वित; नियमभंग करणाऱ्यांवर आता थेट होणार कारवाई

नांदेड: शहरातील वाढती वाहतूक कोंडी, सिग्नल तोडण्याचे प्रकार आणि नियमांचे सर्रास होणारे उल्लंघन यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी नांदेड पोलिसांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू केला आहे.शहरातील अत्यंत वर्दळीच्या वजिराबाद चौकात अत्याधुनिक स्मार्ट वाहतूक सिग्नल यंत्रणा उभारण्यात आली असून, त्यासोबत हायटेक सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि स्वयंचलित ई-चालान प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या प्रणालीमुळे वाहतूक व्यवस्थापन अधिक प्रभावी होण्यासोबतच नियम मोडणाऱ्या वाहनधारकांवर थेट कारवाई होणार आहे..शहराच्या मध्यवर्ती भागातील वजिराबाद चौक हा नेहमीच वाहतुकीच्या दृष्टीने संवेदनशील मानला जातो. चारही बाजूंनी मोठ्या प्रमाणात वाहनांची ये-जा होत असल्याने येथे अनेकदा वाहतूक विस्कळित होत होती..सिग्नलचे पालन न करणे, चुकीच्या दिशेने वाहने चालविणे, चौकात वाहने अडवून ठेवणे आणि नियम मोडण्याचे प्रकार वाढत असल्याने पोलिस प्रशासनाने या चौकासाठी विशेष स्मार्ट ट्रॅफिक यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय घेतला. या यंत्रणेमध्ये वाहनांची संख्या ओळखणारे सेन्सर्स बसविण्यात आले आहेत..एखाद्या दिशेला वाहनांची संख्या अधिक असल्यास त्या बाजूचा सिग्नल कालावधी आपोआप वाढविला जाणार आहे. त्यामुळे वाहतुकीचा ताण कमी होण्यास मदत होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. वाहतूक विभागाकडून शहरातील इतर महत्त्वाच्या चौकांमध्येही अशाच स्मार्ट सिग्नल यंत्रणा उभारण्याची तयारी सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे. या आधुनिक व्यवस्थेमुळे वाहतुकीत शिस्त निर्माण होण्यासोबत अपघातांचे प्रमाणही कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.."नागरिकांनी वाहतूक नियमांचे पालन करावे आणि कोणत्याही नागरिकांची गैरसोय होणार नाही, याची काळजी घ्यावी. ही प्रत्येकांची जबाबदारी आहे. आपण सर्व ट्रॅफिक पोलिस आहोत या भावनेतून जाण ठेवून काम करावे."- भागवत नागरगोजे, सहायक पोलिस निरीक्षक, वाहतूक शाखा..दंडाची प्रक्रिया अशी होणारवजिराबाद चौकात बसविण्यात आलेले उच्च क्षमतेचे सीसीटीव्ही कॅमेरे वाहनांवर सतत लक्ष ठेवणार आहेत. ट्रिपल सीट, सीटबेल्टचा वापर न करणे, हेल्मेटशिवाय वाहन चालविणे, नंबरप्लेट नसलेली वाहने, फॅन्सी नंबरप्लेट, सिग्नल तोडणे तसेच चुकीच्या मार्गाने वाहन चालविणे अशा नियमभंगाच्या घटनांची नोंद कॅमेऱ्यांद्वारे होणार आहे. सदरील स्मार्ट कॅमेरे वाहनांचा नंबर स्वयंचलित पद्धतीने स्कॅन करणार आहेत. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन होताच संबंधित वाहनाचा फोटो आणि व्हिडिओ प्रणालीमध्ये नोंदविला जाणार आहे. त्यानंतर वाहन क्रमांकाच्या आधारे वाहनधारकाची माहिती आरटीओ डेटाबेसमधून तपासली जाणार आहे. नियमभंग निश्चित झाल्यानंतर संबंधित वाहनधारकाच्या मोबाइलवर ई-चालानचा संदेश पाठविला जाणार आहे. दंडाची रक्कम ऑनलाइन पद्धतीने भरता येणार असून, वारंवार नियम मोडणाऱ्यांवर अधिक कठोर कारवाई केली जाणार आहे. फॅन्सी नंबरप्लेट, हेल्मेटचा अभाव, सीटबेल्ट न वापरणे, ट्रिपल सीट आणि सिग्नल तोडणे या प्रमुख उल्लंघनांवर सुरवातीला विशेष लक्ष ठेवले जाणार असल्याची माहिती वाहतूक विभागाकडून देण्यात आली.