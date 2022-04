नांदेडमध्ये हळदीच्या कुकरचा स्फोट, १ ठार अन् ३ गंभीर जखमी

नांदेड : नांदेड (Nanded) जिल्ह्यात धक्कादायक घटना घडली आहे. हळदीच्या कुकरचा स्फोट झाल्याने एका तरुण शेतकरी ठार झाला आहे. तसेच तीन जण गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. मुखेड तालुक्यातील गुंडोपंत दापका येथे ही घटना घडली आहे. सुनिल मारकवाड (वय २८) असे ठार झालेल्या तरुण शेतकऱ्याचे नाव आहे. (Young Farmer Died In Turmeric Cooker Explosion, Three Serious Injured In Nanded)

अनिता दापकेकर, ओम दापकेकर, बळीराम बाऱ्हाळी असे स्फोटात गंभीर जखमी झालेल्यांची नावे आहेत. त्यांना उदगीर येथील खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे.

गुंडोपंत दापका येथे हळद शिजवत असताना कुकरमधून पाणी बाहेर येते होते. ते कशामळे होत आहे. त्यासाठी वाॅल तपास असताना स्फोट झाला. यात कुकर फुटून दूरवर फेकले गेले.