नांदेड

Nanded : लग्नानंतर ४ महिन्यातच २५ वर्षीय तरुणानं संपवलं आयुष्य; पत्नीचं तिसरं लग्न, धमक्या देत असल्याचा आरोप

Nanded Crime News : पत्नी खूप छळ करते. घरात वाद घालते. मला जगायचं नाही असं म्हणत अवघ्या २५ वर्षीय तरुणाने नदीत उडी मारून आयुष्य संपवलं. या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून अधिक तपास केला जात आहे.
Newly Married Youth Jumps into River Within 4 Months of Marriage Case Registered

Newly Married Youth Jumps into River Within 4 Months of Marriage Case Registered

Esakal

सूरज यादव
Updated on

पत्नीच्या त्रासाला कंटाळून एका २५ वर्षीय तरुणानं आत्महत्या केल्यानं नांदेडमध्ये खळबळ उडाली आहे. आत्महत्येआधी तरुणानं ११२ या क्रमांकावर फोन करून पोलिसांना पत्नी त्रास देत असल्याचं सांगितलं होतं. तब्बल अर्धा तास तो पोलिसांशी बोलत होता. पत्नी खूप छळ करते. घरात वाद घालते. मला जगायचं नाही, तिच्या त्रासाला कंटाळून मी आत्महत्या करतोय असं त्यानं म्हटलं होतं. यानंतर गोदावरी नदीत उडी घेत आयुष्य संपवलं. त्यानं नदीत उडी घेतल्यानंतर २ दिवसांनी घटनास्थळावरून ५ किमी अंतरावर नदी पात्रात मृतदेह आढळून आला.

Loading content, please wait...
Nanded
crime
attempt to suicide
domestic violence in India
suicide note
Suicide cases in Maharashtra
relationship disputes

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com