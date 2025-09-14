Nanded : लग्नानंतर ४ महिन्यातच २५ वर्षीय तरुणानं संपवलं आयुष्य; पत्नीचं तिसरं लग्न, धमक्या देत असल्याचा आरोप

पत्नीच्या त्रासाला कंटाळून एका २५ वर्षीय तरुणानं आत्महत्या केल्यानं नांदेडमध्ये खळबळ उडाली आहे. आत्महत्येआधी तरुणानं ११२ या क्रमांकावर फोन करून पोलिसांना पत्नी त्रास देत असल्याचं सांगितलं होतं. तब्बल अर्धा तास तो पोलिसांशी बोलत होता. पत्नी खूप छळ करते. घरात वाद घालते. मला जगायचं नाही, तिच्या त्रासाला कंटाळून मी आत्महत्या करतोय असं त्यानं म्हटलं होतं. यानंतर गोदावरी नदीत उडी घेत आयुष्य संपवलं. त्यानं नदीत उडी घेतल्यानंतर २ दिवसांनी घटनास्थळावरून ५ किमी अंतरावर नदी पात्रात मृतदेह आढळून आला..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, आत्महत्या केलेल्या तरुणाचं नाव साईनाथ प्रकाश नून्नेवार असं आहे. त्यानं आत्महत्या करण्याआधी चिठ्ठीही लिहून ठेवली होती. साईनाथ नांदेडमध्ये शारदानगर परिसरात राहत होता. त्याचे आई-वडील मोलमजुरी करतात. तर साईनाथ हार्डवेअरच्या दुकानात काम करत होता. त्याचं मुखेड तालुक्यातल्या राजश्री हिच्याशी एप्रिल २०२५ मध्ये लग्न झालं होतं..सॉरी, आम्ही जग सोडतोय! चिठ्ठी लिहून महिलेनं ११ वर्षीय मुलासह १३ व्या मजल्यावरून मारली उडी; पती घरातच झोपलेला.साईनाथची पत्नी राजश्री हिचे याआधी दोन विवाह झाले होते. त्यानंतर साईनाथशी झालेलं तिचं हे तिसरं लग्न होतं. लग्नानंतर आठवड्याभरातच दोघांमध्ये वाद सुरू झाला. तिने ५० हजारांची मागणी करत मानसिक छळाचा गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिली. त्याआधी साईनाथने गोळ्या खाऊन आत्महत्येचाही प्रयत्न केला होता..साईनाथ १० सप्टेंबरला कामावरून दुपारीच निघाला होता. त्यानंतर जुना मोंढा इथं नव्या उड्डाणपुलावर आला. तिथून साईनाथने ११२ क्रमांकावर फोन करत आत्महत्या करत असल्याची माहिती पोलिसांना दिली. पोलिसांनी त्याची समजूत काढत लोकेशन ट्रेस करण्यासाठी अर्धातास बोलण्यात गुंतवून ठेवलं. त्यावेळी साईनाथने आपण पत्नी आणि सासरच्या त्रासाला कंटाळलो असल्याचं सांगितलं..पोलिसांनी लोकेशनची माहिती मिळवली. दरम्यान, पोलीस घटनास्थळी दाखल होताच साईनाथने कठड्यावर चढून पुलावरून नदीत उडी मारली. आत्महत्येआधी त्यानं चिठ्ठी आणि मोबाईल कॅरिबॅगमध्ये गुंडाळून खिशात ठेवले होते. मृतदेह सापडल्यानंतर दोन्ही गोष्टी खिशात आढळून आल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.