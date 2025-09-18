नांदेड

Leopard Attack: बिबट्याच्या हल्ल्यात तरुणाचा मृत्यू, ग्रामस्थांमध्ये दहशत

Wildlife Attack: शहरापासून पाच किलोमीटर अंतरावर असलेल्या तांदळी गावातील एका तरुणावर बिबट्याने हल्ला केल्याने त्याचा मृत्यू झाल्याची चर्चा रंगली असून, दोन दिवसांपासून शेतकरी आणि ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुखेड : शहरापासून पाच किलोमीटर अंतरावर असलेल्या तांदळी गावातील एका तरुणावर बिबट्याने हल्ला केल्याने त्याचा मृत्यू झाल्याची चर्चा रंगली असून, दोन दिवसांपासून शेतकरी आणि ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.

