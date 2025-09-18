Leopard Attack: बिबट्याच्या हल्ल्यात तरुणाचा मृत्यू, ग्रामस्थांमध्ये दहशत

मुखेड : शहरापासून पाच किलोमीटर अंतरावर असलेल्या तांदळी गावातील एका तरुणावर बिबट्याने हल्ला केल्याने त्याचा मृत्यू झाल्याची चर्चा रंगली असून, दोन दिवसांपासून शेतकरी आणि ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे..तांदळी येथील जनार्दन उत्तमराव जाधव हे काही दिवसांपूर्वी पुणे शहरातून गावाकडे आले होते. सोमवारी (ता. १५) ते मुखेड येथे आठवडी बाजारातून भाजीपाला खरेदी करून संध्याकाळी शेतातील पत्र्याच्या झोपडीत आरामासाठी गेले होते..मात्र, दुसऱ्या दिवशी (ता. १६) संध्याकाळी त्यांचा मृतदेह झोपडीच्या पत्र्यावर आढळून आला. त्यांच्या अंगावर नखांचे ओरखडे आणि गळ्यावर मोठ्या जखमांचे चिन्ह दिसल्याने बिबट्याच्या हल्ल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे..Latest Maharashtra News Updates Live: देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर.पोलिस निरीक्षक लक्ष्मण केंद्रे व फौजदार यामावार यांनी पाहणी केली आहे. तसेच वनविभागाचे कर्मचारी परिसरातील शेती आणि वनजमिनीवर शोधकार्य करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.