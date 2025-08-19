Nanded News : कंबोडीयातून युवक सुखरूप परत; नांदेड पोलीसांच्या प्रयत्नांना यश

नांदेड - नांदेड शहरातील रहीमपुर वसरणी येथील २५ वर्षीय युवक शेख समीर शेख महेबुब याला एजंटमार्फत नोकरीच्या नावाखाली कंबोडीयात नेऊन क्रिप्टो करन्सी स्कॅममध्ये अडकविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. मात्र नांदेड पोलीस अधीक्षक अबिनाश कुमार यांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे तो सुखरूप मायदेशी परतला आहे..शेख समीर हा तरुण नोकरीसाठी दिनांक ता. १५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी मुंबईमार्गे कंबोडीयाला गेला. मात्र तेथे पोहोचताच त्याला बेकायदेशीर क्रिप्टो करन्सी फसवणूक व्यवसाय करण्यास भाग पाडण्यात आले. काम करण्यास नकार दिल्यावर त्याला मारहाण करण्यात आली. त्याचे व्हिडिओ कुटुंबीयांकडे पाठवून खंडणी मागण्यात आली..या प्रकरणाची माहिती समजताच पीडिताचे नातेवाईक नांदेड पोलीस अधीक्षक कार्यालयात पोहोचले. त्यांनी घटनेची सविस्तर माहिती अबिनाश कुमार यांना दिली. त्यांनी तातडीने कंबोडीयातील भारतीय दूतावासाशी संपर्क साधला. यासोबतच कुटुंबीयांना आवश्यक कागदपत्रांसह परराष्ट्र मंत्रालय, दिल्ली येथे पाठवून तक्रार नोंदविण्यास मदत केली..यानंतरही पोलीस अधीक्षक सतत भारतीय दूतावासाशी संपर्कात राहून शेख समीरची सुरक्षित सुटका होण्यासाठी प्रयत्न करत राहिले. शेवटी त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले आणि ता. १४ ऑगस्ट रोजी शेख समीर सुखरूप भारतात परतला..आपल्या मुलाला सुरक्षितरित्या परत आलेले पाहून कुटुंबीयांच्या डोळ्यांत आनंदाश्रू दाटले. त्यांनी पोलीस प्रशासनाचे आणि विशेषतः पोलीस अधीक्षक अबिनाश कुमार यांचे आभार मानले. दरम्यान, नांदेड पोलीस अधीक्षक कार्यालयात पोहोचल्यावर शेख समीर यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.