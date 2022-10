Dasara Big Sale 2022 : दसऱ्याला शॉपिंगचा प्लॅन करताय? या वेबसाईटवर मिळवा 80 टक्क्यांची धमाकेदार सूट

Flipkart Big Dasara Sale 2022 : जर तुम्ही दसरा सणानिमित्त शॉपिंग करण्याची प्लॅनिंग करत आहात तर ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे. यातून आम्ही तुमच्यासाठी एक मोठी खुशखबर घेऊन आलो आहोत.

ऑनलाइन कमर्शियल वेबसाईट फ्लिपकार्ट ने आपल्या बिग दशहरा सेल 2022 ची घोषणा केली आहे. संपूर्ण आठवडाभर हा सेल चालणार असून यामध्ये तुम्ही मोबाईल फोन सोबतच अन्य खूप सारे इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स अत्यंत कमी दरामध्ये विकत घेऊ शकता. तसेच तुम्हाला या सेलदरम्यान अनेक प्रोडक्ट्स वर 80 टक्क्यांपर्यंतचे डिस्काउंट मिळू शकतात.

(Flipkart big dussehra sale 2022 up to 80 percent discount on various electronic products)

हेही वाचा: Dasara Puja 2022 : जाणून घ्या दसऱ्याला शस्त्र पुजन का महत्वाचे; होतील हे लाभ

...या तारखेपासून सेल सुरु

फ्लिपकार्ट कंपनीने सांगितल्याप्रमाणे त्यांचा बिग दशहरा सेल 5 ऑक्टोबर ते ८ ऑक्टोबर पर्यंत चालेल. ज्या लोकांनी आतापर्यंत फ्लिपकार्ट चा Big Billion Days चा लाभ घेतलेला नाही त्यांना बिग दशहरा सेलमध्ये खरेदी करण्याची सुवर्णसंधी (Golden Opportunity) आहे. या सेलमध्ये खरेदी करताना HDFC Bank च्या ग्राहकांना मोठा डिस्काउंट देण्यात येणार आहे. ज्यामध्ये EMIची सुविधा पुरवण्यात येणार आहे.

हेही वाचा: Dashera 2022 : जाणून घ्या या वर्षीच्या दुर्गा विसर्जनाचा मुहूर्त,तारीख आणि वेळ

Flipkart Plus मेम्बर्स ना खास सूट

कंपनीच्या सांगण्याप्रमाणे Flipkart Big Dusshera Sale 2022 मध्ये ग्राहकांना खूप सार्‍या प्रोडक्ट्सवर भरघोस डिस्काउंट, बँक ऑफर आणि एक्सचेंज ऑफर देखील दिल्या जातील. ज्या लोकांनी Flipkart Plus ची मेंबरशिप घेतली आहे अशा ग्राहकांना 5 ऑक्टोबर पासून सुरू होणाऱ्या या सेलमध्ये एक दिवस आधी म्हणजेच 4 ऑक्टोबर पासून खरेदी करता येणार आहे. कंपनीने सेलदरम्यान दिल्या जाणाऱ्या काही डिस्काउंटची माहिती सार्वजनिक केली आहे.

हेही वाचा: Shardiya Navratri Jalgaon : इंद्रदेवजी नगरात महिलांच्या पुढाकाराने दुर्गोत्सव

स्मार्टफोनच्या खरेदीवर मिळणार जबरदस्त फायदे

कंपनीने सांगितल्याप्रमाणे Flipkart च्या बाय नाऊ पे लेटरच्या स्किमद्वारे पेमेंट करणाऱ्या ग्राहकांना सेलमध्ये वस्तू खरेदी केल्यानंतर पाचशे रुपयांचे गिफ्ट व्हाउचर दिले जाईल. या सेलमध्ये केवळ 199 रुपयांमध्ये तुम्ही तुमच्या मोबाईलसाठी मोबाईल प्रोटेक्शन प्लॅन सुद्धा घेऊ शकता. कंपनीने सांगितल्याप्रमाणे वेगवेगळ्या कंपन्यांचे सर्वात जास्त मोबाईल खरेदी करण्यावर देखील भरघोस डिस्काउंट दिला जाणार आहे. ज्या स्मार्टफोन्सच्या खरेदीवर सूट मिळणार आहे त्यामध्ये Oppo, Vivo, Apple, realme, poco, Samsung, xiaomi इत्यादी कंपन्यांचे मोबाईल उपलब्ध आहेत.

हेही वाचा: Navratri 2022 : अष्टमीला देवीच्या जागराला करा काळ्या चण्याची चविष्ट भाजी

अबब! 80 टक्के डिस्काउंट

कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितल्याप्रमाणे सदर सेलदरम्यान इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या खरेदी वरती 80टक्क्यांपर्यंत सूट दिली जाईल. तसेच टीव्ही आणि होम अप्लायन्सेसवर 75 टक्क्यांपर्यंत डिस्काउंट दिला जाईल. दशहरा बिग सेलमध्ये एक्सचेंज ऑफर आणि बंडल पेमेंट सारख्या सुविधा देखील मिळू शकतात, असे सांगितले जात आहे. तरी याबाबत कंपनी अधिक स्पष्टीकरण देऊ शकते.

हेही वाचा: Dussehra 2022 : संस्कृती अन् परंपरेच्या विविधतेने नटलेला सण दसरा; जाणून देशात कसा होतो साजरा