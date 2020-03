गडहिंग्लज : कोरोना व्हायरसचा परिणाम सर्वच घटकांना जाणवत आहे. त्यामुळे सारे जनजीवन कोलमडले आहे. सर्वसामान्यांची लाल परीही यातून सुटलेली नाही. कोरोनाचा धसका आणि खबरदारीमुळे प्रवाशांची संख्या घटली आहे. दिवसागणिक त्यामध्ये वाढच होत असल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या तीन दिवसात तब्बल 800 फेऱ्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. परिणामी, दररोज एक लाख 80 हजार रुपयांच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागले आहे. पुढील काही दिवसात यामध्ये वाढ होण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे. गेल्या काही दिवसात कोरोना व्हायरसचा इफेक्‍ट वाढला आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात कोरोनाचा रूग्ण नसला तरी खबरदारीच्या उपाययोजना युद्धपातळीवर राबविल्या जात आहेत. गडहिंग्लज तालुकाही त्याला अपवाद ठरलेला नाही. सार्वजनिक कार्यक्रम, सभा, मेळाव्यांना बंदी घातली आहे. आठवडा बाजार रद्द करण्यात आला आहे. ग्रामदैवत काळभैरी मंदिराचे दर्शन बंद केले आहे. उद्याने, वाचनालय, जलतरण तलावाला टाळेबंदी केली आहे. या साऱ्यामुळे जनजीवन ठप्प झाल्याचे चित्र दिसत आहे. सहाजिकच या साऱ्याचा परिणाम येथील एसटी आगारावर झाल्याचे दिसून येत आहे. कोरोनाचा धसका घेतल्याने, तसेच खबरदारी म्हणून नागरीकांनी स्वत:वर बंधणे घालून घेतली आहेत. निकडीच्या कामासाठीच लोक बाहेर पडताना दिसत आहेत. त्यामुळे एसटीचे प्रवाशी घटले आहेत. खबरदारीचा उपाय आणि बदलत्या परिस्थितीचा विचार करून एसटी प्रशासनाने 16 मार्चपासून तीन दिवसात 800 फेऱ्या रद्द केल्या आहेत. या फेऱ्या 20 हजार 706 किलोमीटर अंतराच्या होत्या. एकूण पाच लाख 56 हजार रुपयांचे उत्पन्न बुडाले आहे. तसेच दिवसागणिक प्रवाशांची संख्या घटत आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसात यामध्ये वाढच होण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. आगाराकडून दक्षता...

गडहिंग्लज एसटी आगाराकडून दक्षता घेतली जात आहे. दररोज सर्व गाड्या डेटॉलने स्वच्छ धुतल्या जात आहेत. आगारात बाहेरून गाडी आल्यानंतर प्रवाशांचे हात लागलेली बाकडी व बार पुसले जात आहेत. सर्व कर्मचाऱ्यांना मास्कचे वाटप केले आहे. प्रवाशांच्या तपासणीसाठी आगारात आजपासून बुथ उभारण्यात आल्याची माहिती प्रभारी आगार व्यवस्थापक सौ. एस. एस. मनगुतकर यांनी दिली.

Web Title: 800 Bus Rounds Canceled In Three Days In Gadhinglaj Kolhapur Marathi News