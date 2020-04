हे साल तर सुट्ट्यांतच गेले ; परीक्षा ही झाल्या रद्द... 

बेळगाव - आतापर्यंतच्या इतिहासात 2019-20 चे शैक्षणिक वर्षे सर्वाधिक सुट्टींचे वर्ष ठरले आहे. पूरस्थिती आणि विविध कारणांनी देण्यात आलेल्या सुट्टानंतर ऐन परीक्षांच्या तोंडावर कोरोना संकटामुळे देण्यात आलेल्या दिर्घ सुट्ट्यांमुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वर्षाचे तिन तेरा झाले आहे. त्यामुळे अनेक दिवसांची सुट्टी आणि रद्द करण्यात आलेल्या परीक्षा यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर परीणाम होण्याची शक्‍यता आहे. 29 मे 2019- 20 च्या शैक्षणिक वर्षाला सुरुवात झाली होती. मात्र शैक्षणिक वर्षाला सुुरुवात झाल्यानंतर जुलै व ऑगस्ट महिण्यात बेळगाव जिल्हासह इतर भागात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे सुरुवातीला शाळांना 4 दिवस सुट्टी देण्यात आली. त्यानंतर अनेक भागात पूरस्थिती निर्माण झाल्याने पुन्हा शाळांना आठ दिवस सुट्टी देण्यात आली होती. तसेच पेजावर स्वामींचे निधन, अयोध्या निकाल आदी कारणांमुळे तिन दिवस शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली होती. याचबरोबर दसरा सुट्टी, विविध सण, उत्सवानिमित्त दिल्या जाणाऱ्या सुट्टींमुळे शैक्षणिक अभ्यासक्रम पुर्ण करुन घेण्यासाठी शिक्षकांना चांगलीच कसरत करावी लागली होती. त्यानंतर अभ्यासक्रम पुर्ण झाल्यानंतर विद्यार्थी परीक्षांच्या तयारीत गुंतलेले असतानाच कोरोनाच्या संकटामुळे 14 मार्चपासुन विद्यार्थ्यांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. तसेच पहिली ते नववीपर्यंतच्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे पुर्ण शैक्षणिक वर्षावर आपत्ती ओढवल्याचे मत शिक्षकामंधुन व्यक्‍त होत आहे. आतापर्यंतच्या इतिहासात मोठ्‌या प्रमाणात सुट्ट्या देण्याचे हे पहिलेच वर्ष ठरले असुन संपुर्ण शैक्षणिक वर्षात एक महिन्यापेक्षा अधिक दिवस सुट्ट्या देण्याचे हे पहिलेच वर्ष ठरले आहे. शिक्षण खात्याने परीक्षा रद्द करीत 12 एप्रिलपासुन उन्हाळी सुट्टी घोषित केली आहे. विविध कारणांनी शाळांना सुट्टी द्यावी लागली आहे. मात्र 2020 -21 च्या शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यासाठी विविध उपक्रम राबविले जाणार असुन पालकांनी सुट्टीच्या काळात विद्यार्थ्यांना अभ्यासाकडे लक्ष देण्याच्या सुचना करीत त्यांना मार्गदर्शन करणे आवश्‍यक आहे.

- अण्णाप्पा पॅटी, शिक्षणाधिकारी

Web Title: This academic year has been one of the holidays