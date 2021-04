कोल्हापूर : ट्रक-मोटरसायकलच्या भीषण अपघातात दोघेजण जागीच ठार; पांगिरेजवळील घटना

गारगोटी (कोल्हापूर) : गारगोटी-गडहिंग्लज मार्गावरील पांगिरे गावानजीक ट्रकचा टायर फुटून झालेल्या ट्रक-मोटरसायकलच्या अपघातात दोघेजण ठार झाले आहेत. युवराज महिपती परीट (वय ४२, रा. ठिकपुर्ली, ता. राधानगरी), नंदकुमार पांडुरंग गायकवाड (वय ४२, रा. माजगाव, ता. राधानगरी) अशी मृतांची नावे आहेत. या अपघाताची नोंद भुदरगड पोलिसांत झाली आहे. हेही वाचा - धक्कादायक! कोल्हापुरात आठ दिवस पुरेल इतकाच रक्तसाठा; व्हॅक्सिनेशनआधी करा रक्तदान

गारगोटी-गडहिंग्लज मार्गावर पिंपळगावकडून गारगोटीकडे ट्रक (एम एच ०९ एफ एल २००३) येत होता. यावेळी ट्रकचा उजव्या बाजूचा टायर फुटला. यादरम्यान पिंपळगावकडे जाणाऱ्या मोटरसायकलवरील (एम एच ०९ इ एच ४०४२) दोघांना फरफटत घेऊन ट्रक खडकमाळ वस्ती जवळील शेतात पलटी झाला. यावेळी झालेल्या अपघातात मोटरसायकलस्वार युवराज परीट पुढच्या चाकात सापडल्याने जागीच ठार झाले. तर नंदकुमार गायकवाड हे गंभीर जखमी झाले होते. परंतु पुढील उपचारासाठी घेऊन जाताना उपचारापूर्वीत त्यांचा मृत्यू झाला. अपघातात ट्रकची पुढील दोन्ही चाके तुटून पडली होती. याबाबत पोलिस पाटील संदीप गुरव यांनी पोलिसात वर्दी दिली. पोलिस निरीक्षक संजय मोरे अधिक तपास करीत आहेत.



Web Title: accident on gadhinglaj gargoti highway two death in kolhapur