निराधारच बनले एकमेकांचा आधार... 

कोल्हापूर : सावित्रीबाई फुले रुग्णालयाजवळचे शेठ रुईया विद्यालय, महापालिकेची ही शाळा एरवी फारसे विद्यार्थी नसल्याने मोकळीच, आता मात्र ही शाळा कोरोना संसर्गाच्या पार्श्‍वभूमीवर निराधारांची आधार शाळा बनली आहे. शहरात दिवसभर, रात्री-अपरात्री फिरत राहणारे, बसस्थानक, रेल्वेस्थानक परिसरात रात्र काढणारे, रस्त्याकडेच्या कट्ट्यावर पाठ टेकणारे असे बहुतेक निराधार या आधारशाळेत ठेवले आहेत. आणि 20-25 दिवसात हे निराधारच एकमेकांचा आधार बनून गेले आहेत. संचारबंदी सुरू झाल्यानंतर लोकांनी आपापल्या घरात बसून राहणे अपेक्षित आहे. किंबहुना तशी सक्तीच आहे. संचारबंदीचा भंग करून रस्त्यावर फिरणे गुन्हाही आहे. पण, ज्यांना घरच नाही अशांनी काय करायचे? कोणत्या घरात थांबायचे. मग ते दबकत-दबकत फिरू लागले. या चौकात थोडा वेळ बस, पुढे त्या चौकात बस असा वेळ काढू लागले. रात्री सहज आडोशाला झोपू लागले. प्रशासनाने कारवाईचा एक भाग किंवा अशा रस्त्यावर, बसस्थानकावर, रेल्वेस्थानकावर रात्र काढणाऱ्यांना दोन ठिकाणी निवारा केंद्रे सुरू केली. व तेथे या निराधारांना पकडून आणून ठेवले. सावित्रीबाई फुले रुग्णालयाजवळच्या रुईया विद्यालयात असे 23 जण आहेत. त्यांच्यासाठी सात-आठ खोल्यांत गादी, चादर असे साहित्य दिले आहे. पहाटे पाचला या निराधारांचा दिवस सुरू होतो. एरवी रस्त्यावर फिरणाऱ्या काही जणांना अंघोळीसाठी येथे भरपूर पाणी आहे. सर्वजण अंघोळ करतात. त्यांना टुथपेस्ट, टुथब्रश, अंगाला लावायचा साबण, कपडे धुण्याचा साबणही दिला आहे. सकाळी चहा, नाश्‍ता, दुपारी व रात्री त्यांना जेवण दिले जाते. कितीतरी दिवसांनी त्यांना वेळेवर खाणे-पिणे मिळाले आहे. या काही दिवसांच्या सहवासात काहीजण एकमेकांचे मित्र बनले आहेत. एकमेकाला कपडे धुणे, खोली साफ करणे यासाठी मदत करतात. रेडिओवरची गाणी ऐकत कट्ट्यावर बसतात. एरवी शिस्त काहींच्या जगण्यात नव्हती. पण, यातले काही डास चावतात म्हणून तक्रारही करू लागले आहेत. त्यांना डास प्रतिबंधक अगरबत्तीही दिली आहे. वेळेवर जेवणखाण, तपासणीही

आज दुपारी आयुक्त मल्लिनाथ कलशेट्टी, अभियंता हर्षजित घाटगे यांनी या निवारा केंद्राला भेट दिली. अमोल पाटील (एकटी संस्था) आणि श्रीलेखा कवडे (महिला व बालकल्याण विभाग) या दोघांचे या निवारा केंद्रावर नियंत्रण आहे. संयुक्त रविवार पेठ तरुण मंडळाचे कार्यकर्ते विशाल शिराळकर सकाळी व कैलास दुधाणे रात्री जेवण देतात. आरिफ लाडखान रोज चहा देतात. डॉ. प्रकाश पावरा व डॉ. विजय मुसळे हे रोज तपासणी करतात.

