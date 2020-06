मुश्रीफांनी राष्ट्रीयकृत्त बॅंकांकडील शेतकऱ्यांकडे लक्ष द्यावे : चंद्रकांत पाटील

कोल्हापूर - कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेने खरीप हंगामात 158 टक्के पीक कर्जवाटप केले आहे ही बाब निश्‍चितच कौतुकास्पद आहे, तथापि ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी जिल्ह्यातील व राज्यातील राष्ट्रीयकृत्त बॅंकांकडील थकित शेतकऱ्यांकडे लक्ष द्यावे, असे आवाहन पत्रकाद्वारे केले आहे. राज्यात खरीप पीक वाटपाची परिस्थितीत समाधानकारक नाही. जिल्हा व राष्ट्रीयकृत्त बॅंकांना 45 हजार 785 कोटी रूपयांचे उद्दीष्ट असताना केवळ 12 हजार 315 कोटीचे वाटप झाले आहे. कर्जवाटप पाहता 30 टक्केच उद्दीष्ट पूर्ण झाले आहे. यामध्ये जिल्हा बॅंकांची परिस्थितीत कुमकुवत झाल्याने राष्ट्रीयकृत्त बॅंकांनी 32 हजार 261 कोटीचे उद्दीष्ट असताना केवळ 4900 कोटीचे कर्ज वाटप केले आहे. राज्यात बहुंताश भागात वेळेवर पाऊस सुरू झाल्याने खरीपाची कामेही वेगाने सुरू आहेत मात्र शेतकऱ्यांची पीककर्जाअभावी कोंडी झाल्याचे श्री. पाटील यांनी या पत्रकात म्हटले आहे. वाचा - कोल्हापूर जिल्ह्यात 48 कृषी सेवा केंद्रांना दणका़ राज्य शासनाने कर्जमाफी योजनेतील दोन लाखांच्या आतील थकीत रक्‍कम त्या बॅंकांना मिळाली नसल्याने अशा शेतकऱ्यांना बॅंकांनी कर्जपुरवठा केलेला नाही. या बाबीकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी भाजपातर्फे राज्यभर बॅंकांसमोर आंदोलन केले. याचाच एक भाग म्हणून पीक कर्ज वाटपातील बॅंकांची अनास्था याबाबत जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले. या आंदोलनाची माध्यमांनी दखल घेतली असताना श्री. मुश्रीफ यांना मात्र आमचे बॅंकेसमोरील आंदोलन दिसून आलेले नाही, असे या पत्रकात म्हटले आहे. बरेच शेतकरी राष्ट्रीयकृत्त बॅंकांकडून कर्ज उचल करतात. त्या बॅंकांकडे विनाकपात मिळणारी जास्तीची उचल मर्यादा पाहून त्यांचा कल राष्ट्रीयकृत्त बॅंकेकडे आहे. अशा शेतकऱ्यांपैकी कर्जमाफीची रक्‍कम न मिळालेल्या शेतकऱ्यांना या बॅंका कर्ज देत नसून त्यांच्या थकबाकीचे काय ? हा प्रश्‍न श्री. मुश्रीफ दुर्लक्षित करत असल्याचे श्री. पाटील यांनी पत्रकात म्हटले आहे. 14 जिल्हा बॅंकांचे दुर्लक्ष आपण राज्याचे मंत्री आहोत हे ध्यानात घेऊन श्री. मुश्रीफ यांनी या प्रश्‍नाकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे. त्याचवेळी राज्यातील 14 जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांनी राज्य सरकारच्या निर्देशाकडे दुर्लक्ष करून थकित व कर्जमाफीस पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जवाटप केलेले नाही याकडेही श्री. मुश्रीफ यांनी राज्याचे अनुभव मंत्री म्हणून लक्ष द्यावे. जिल्हयातील राष्ट्रीयकृत बॅंकांकडील कर्जदारांची कर्जमाफी प्राप्त न झाल्याने या शेतकऱ्यांच्या खरीप कर्जाचे काय करणार याचेही उत्तर त्यांनी द्यावे, असे या पत्रकात म्हटले आहे.

