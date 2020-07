म्हणून... जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालना बाहेर लागला 'हा' फलक...

कोल्हापूर - जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी त्यांच्या दालनाबाहेर ‘नो व्हिजिटर्स’ असा फलक लावला आहे. कोरोनाचा संसर्ग वाढत असतानाच निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांसह तिघांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटण्यासाठी अभ्यागतांना बंदी घातली आहे. कोरोनाचा संसर्ग वाढत असतानाच जिल्ह्यात पॉझिटिव्ह येणाऱ्यांची रोजची संख्या काळजी करण्यासारखी आहे. तरीही अनेक जण जिल्हाधिकाऱ्यांनाच भेटण्यासाठी आग्रह धरीत आहेत. कार्यालयात यापूर्वी पुरवठा विभागातील अव्वल कारकून, निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांचा चालक आणि नंतर खुद्द निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनाही कोरोनाचा संसर्ग झाला आहे. तसेच महसूलमध्ये वेगवगेळ्या ठिकाणी काम करणाऱ्या एका कर्मचाऱ्याचाही अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे. यामुळे कार्यालयातील संसर्ग रोखण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी थेट ‘नो व्हिजिटर्स’ असा फलकच त्यांच्या दालनाबाहेर लावला आहे. अनेक कार्यकर्ते निवेदन घेऊन येत आहेत, काही तरी खुद्द जिल्हाधिकाऱ्यांनाच भेटण्याचा अग्रह धरीत आहेत. त्यामुळेच नाइलाजास्तव हा फलक लावावा लागला आहे. संपादन - मतीन शेख

Web Title: Collector Daulat Desai has put up a No Visitors sign outside his office