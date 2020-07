बेळगाव - सध्या इंटरनेटच्या जमान्यात चित्रपटगृहात जाऊन चित्रपट पाहणाऱ्यांची संख्या कमी होत आहे. मात्र बेळगावातील एका व्यक्‍तीने आतापर्यंत तब्बल 850 चित्रपट पाहिले आहेत. तसेच पाहिलेल्या प्रत्येक चित्रपटाच्या तिकीटाचा संग्रह केला असुन आपला छंद जपण्यासाठी त्यांनी पाहिलेल्या प्रत्येक चित्रपटाच्या अभिनेत्यासह निर्माता आदींचे नावे तिकीटाच्या पाठीमागे लिहुन ठेवली आहेत. 1965 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या गाईट चित्रपटापासुनची तिकीटे त्यांच्या संग्रहात असुन चित्रपटांचे दर कशा प्रकारे वाढत गेले हे त्यांच्या संग्रहावरुन दिसुन येते. प्रत्येकाला वेगवेगळ्या प्रकारचा छंद असतो मात्र काही लोकच आपला छंद जपत असतात त्यामुळे काही जणांनी वेगवेगळ्या प्रकारचा संग्रह, केल्याची अनके उदाहरणे पहावयास मिळतात मात्र आतापर्यंत थिएटर जाऊनमध्ये 850 चित्रपट पाहणाऱ्या बसवाण गल्ली शहापूर येथील रविंद्र सुतार यांनी गाईड चित्रपट एक रुपयात पाहिला होता त्यांनतर एक रुपये, दिड रुपये, दोन रुपये ते चित्रपटाचा दर 15 रुपये इतका होता तेंव्हापर्यंतची सर्व तिकीटे त्यांनी संग्रहीत केली आहेत.1965 पासुन दर आठवड्‌याला प्रदर्शित झालेला त्यांनी पाहिलेला आहे. चित्रपट कोणत्या दिवशी प्रदर्शित झाला त्यासह अभिनेता, अभिनेत्री, दिग्दर्शक, नृत्य दिग्दर्शकांची माहिती लिहुन ठेवली आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडील जुनी तिकीटे पाहण्यासाठी अनेकजण येत असतात. वाचा - बेळगावात कोरोनावरील लसीच्या मानवी चाचणीला सुरुवात... सुतार यांचे मुळ गाव बेळगाव असले तरी ते नोकरीनिमित्त इचलकरंजी येथे अनेक वर्ष होते त्यामुळे त्यांच्याकडे असलेल्या अधिकतर चित्रपटांची तिकीटे ही इचलकरंजी व कोल्हापूर शहरातील थिएटर्समधील आहेत. तिकीटांचा संग्रह करण्याबरोबरच वर्तमान पत्रात छापुन आलेले व्यंगचित्र मोठ्‌या कागदावर रेखाटण्याची त्यांना सवय असुन त्यांनी आतापर्यंत अनेक व्यंगचित्रे रेखाटली असुन टिव्हीवर जुने चित्रपट अधिक प्रमाणात दाखविले जात नाहीत याची त्यांना खंत आहे. सुतार यांना छंद जोपासण्यात त्यांच्या कुटुंबियांनी नेहमीच सहकार्य केले आहे

आई व आजीसोबत इचलकरंजी येथे लहान असताना पहिला चित्रपट पाहीला होता. त्यांनतर चित्रपट पाहण्याची आवड निर्माण झाली तेंव्हापासुन आवडलेला चित्रपट दोन ते तिनवेळाही पाहिला आहे मात्र सध्याच्या चित्रपटात रस नाही त्यामुळे चित्रपट पाहणे बंद केले असुन दहा वर्षांपासुन चित्रपट पाहणे बंद केले आहे. मात्र जुन्या चित्रपटांची तिकीटे सांभाळुन ठेवली आहेत जुन्या चित्रपटातुन एक संदेश मिळायचा सध्या असे चित्रपट येत नाहीत - रविंद्र सुतार, शहापूर संपादन - मतीन शेख

