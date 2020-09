परराज्यातून येऊन पैसे कमवतोय म्हणून त्याच्यासोबत घडला हा धक्कादायक प्रकार

उजळाईवाडी (कोल्हापूर) : तामगाव (ता. करवीर) येथील अमर शेटके यांच्या घरी भाड्याने राहणाऱ्या जमीऊल अंसरुल हक (वय ३९, पश्‍चिम बंगाल) या ठेकेदाराचे खंडणीसाठी अपहरण करून सोन्याचे दागिने व रोकड असा दोन लाख आठ हजार रुपयांचा ऐवज सहा जणांनी पळवला. दरम्यान, सहापैकी चौघांना अटक केली आहे. यासंदर्भात ४ सप्टेंबरला जमीऊल यांनी गोकुळ शिरगाव पोलिसांत फिर्याद दिली. गोकुळ शिरगाव पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक सुशांत चव्हाण यांनी वेगाने सूत्रे हलवीत चौघांना अटक केली. विशाल जयसिंग मछले (वय २९, आंबेडकरनगर कसबा बावडा), किशोर दडाप्पा माने (वय २९, इंदिरानगर, शिवाजी पार्क, कोल्हापूर), राकेश बाळू कांबळे (वय ३०, महालक्ष्मीनगर, कदमवाडी) व राहुलसिंग तुफानसिंग दुधाने (वय २५, विचारेमाळ) यांना अटक केली. इरफान शेख (पूर्ण नाव समजू शकले नाही) व किरण दडाप्पा माने पसार झाले आहेत. अटक केलेल्या संशयितांना सात दिवसांच्या पोलिस कोठडीची मागणी गोकुळ शिरगाव पोलिसांनी न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे केली आहे. हेही वाचा- मोठी बातमी : कोल्हापूरात कोरोना रुग्णांची विक्रमी वाढ २८ ऑगस्टला रात्री दहा वाजता फिर्यादी जमीऊल यांचे तामगाव येथून अपहरण केले. परराज्यातून येऊन येथे कामगार ठेकेदार म्हणून भरपूर पैसे कमवत आहेस, त्यामुळे खंडणी देण्याची मागणी करीत तब्बल २६ तास अपहरण केले. चाकूचा धाक दाखवून तामगाव, चंदगड, मयूर पेट्रोल पंप, गोकुळ शिरगाव, उजळाईवाडी येथे जमीऊलना फिरवत त्यांच्याकडील दागिने, रोकड, चंदगड येथून एटीएमवरून काढलेले ४१ हजार, तसेच मित्र गौतम कांबळे यांच्याकडून घेतलेले ४० हजार असा ऐवज लंपास केला. जमीऊल यांना २९ ऑगस्टला मध्यरात्री सोडून दिले. संपादन - अर्चना बनगे

