इचलकरंजी हादरली ; परिसरात 24 तासात दोन खून झाल्याने खळबळ

इचलकरंजी (कोल्हापूर) : येथील शांतीनगर परिसरातील कत्तलखानाच्या मागील बाजूस एका तरुणाच्या डोक्यात जड वस्तू घालून खून करण्यात आला. आज सकाळी पोलिसांना आलेल्या निनावी फोननंतर हा प्रकार उघडकीस आला. निर्जनस्थळी हा प्रकार घडला आहे. दरम्यान, इचलकरंजी शहर व परिसरात गेल्या 24 तासात खुनाच्या दोन घटना घडल्याने खळबळ माजली आहे. या घटनेतील मृताची ओळख पटविण्याचे काम सुरू होते. चेहऱ्याचा संपूर्ण चेंदामेंदा झाल्याने ओळख पटवताना पोलिसांना अडचणी येत होत्या. घटनास्थळी बघ्यांची गर्दी जमली होती. अपर पोलीस अधिक्षक जयश्री गायकवाड, पोलीस उपअधीक्षक बी. बी. महामुनी यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. परिसरात चप्पल, दारूची बाटली मिळून आली आहे. एका ठिकाणी खुन करून मृतदेह फरफटत नेऊन थोड्या अंतरावर टाकण्यात आला होता. मृताच्या पॅंटला चावी असल्यामुळे परिसरात वाहनाचा शोध पोलिस घेत होते. मृताची ओळख पटल्यानंतरच तपासाला अधिक गती येणार आहे. दरम्यान काल इचलकरंजी-हातकणंगले मार्गावरील कोरोची माळावर काल अज्ञात मारेकऱ्यांनी एका तरुणाचा दगडाने चेहरा ठेचून निर्घृण खून केला. शुभम उमेश कमलाकर असे मृताचे नाव आहे. शांतीनगर परिसरातील झालेल्या या खुनाचेही नेमके कारण स्पष्ट झालेले नाही. काल घडलेली घटना ताजी असतानाच आजच्या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे. हेही वाचा - राज्य सरकारनं वचन पूर्ण करावं; समरजितसिंग घाटगेंचे शेतकऱ्यांसाठी उपोषण - संपादन - स्नेहल कदम



Web Title: crime case in ichalkaranji one person dead in this case in kolhapur