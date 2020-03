अंबाबाई अन् जोतिबा मंदिर दर्शनासाठी बंदचा काय निर्णय...? 

कोल्हापूर - करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई आणि दख्खनचा राजा जोतिबा मंदिर दर्शनासाठी आज रात्रीपासून बंद होण्याची शक्‍यता आहे. कोरोना विषाणूच्या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हा प्रशासनातर्फे हा निर्णय घेतला जाणार असून सायंकाळी चारच्या बैठकीत याबाबतची अधिकृत घोषणा होईल. दरम्यान, अंबाबाई मंदिरात येणाऱ्या भाविकांची संख्या आठवड्याभरात अत्यल्प झाली आहे. जोतिबा मंदिरात रविवारी व पोर्णिमेला फक्त मुखदर्शनाचा निर्णय काल झाला होता. ऐतिहासिक भवानी मंडपातील तुळजाभवानी मंदिरातही प्रवेश बंद केला असून मुख्य दरवाजातूनच भाविकांना देवीचे मुखदर्शन घेता येणार आहे. अंबाबाई मंदिरातील भाविकांची संख्या अशी - 1 मार्च - सात हजार 850

4 मार्च - सात हजार 804

8 मार्च - सात हजार 421

10 मार्च - सहा हजार 740

12 मार्च - चार हजार 372

14 मार्च - दोन हजार 748

15 मार्च - एक हजार 369

16 मार्च - एक हजार 164

