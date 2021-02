पहाटेपासूनच कोल्हापूरवर पसरली धुक्याची चादर

कोल्हापूर: बोचरी थंडी आणि दाट धुके असा पहाटे पासून एक वेगळा नजराना कोल्हापूरवासियांना पहावयास आज मिळाला आहे. त्यामुळे संपूर्ण शहर आज पूर्णपणे पहाटेपासून धुक्यामध्ये लपेटून गेले होते. पंचगंगा नदीकाठच्या परिसरात धुक्याचे अस्तित्व अधिकच जाणवत होते. गेले काही दिवस वातावरणामध्ये सतत बदल होत आहे. सकाळी थंडीचे तर दुपारी उन्हाचा तडाखा शहरवासीयांना अनुभवास मिळत आहे. थंडी सुरू होऊन तीन महिन्याचा अवधी लोटला तरी या वर्षीच्या हंगामात फारशे धुके पहावयास मिळाले नव्हते. मात्र आज मात्र सर्वाधिक धुके शहरात पाहावयास मिळाले. बोचरी थंडी आणि दाट धुके असा पहाटे पासून एक वेगळा नजराना शहरवासियांना पहावयास मिळाला. पंचगंगा नदी परिसर ,बावडा यासह नदीकाठ आणि परिसरात त्याचे अस्तित्व अधिकच जास्त दिसत होते. पहाटेच्या वेळी समोरील येणारी वाहने या धक्क्यामुळे दिसून येतच नव्हते. त्यामुळे लाईटचा प्रकाश पाडूनच वाहनांना आज अंतर कापावे लागते. हेही वाचा- पोषण आहारातील स्वयंपाकी मानधनाच्या प्रतीक्षेत संपादन- अर्चना बनगे

Web Title: early morning with cold and thick fog atmosphere in kolhapur