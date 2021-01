 कोल्हापूरच्या तरुणांची पन्हाळ्यावर फ्री स्टाईल हाणामारी ; धारधार हत्यारांचा वापर 

आपटी - पन्हाळा येथील तबक वन उद्यानाजवळ कोल्हापूरच्या तरुणांमध्ये फ्री स्टाईल हाणामारी झाली. धारधार हत्यारे व दगडफेक झाली. याबाबत पन्हाळा पोलिसांत दागिने हिसकावल्याची व जीवे मारण्याची धमकी दिल्याची तसेच महिलांना शिवीगाळ करून लज्जा उत्पन्न होईल असे वर्तन केल्याची परस्परविरोधी तक्रार दाखल झाली असून पाच जणांवर गुन्हे नोंद केला आहे. पोलिसेंतून मिळालेली माहिती अशी, राहुल राजेंद्र काकरे (जुना बुधावर पेठ, कोल्हापूर) परिवारासह पर्यटनासाठी आले असताना अभिषेक अनिल भोसले (कुंभार गल्ली, कोल्हापूर), अमय ढेरे व ताहीर शेख (सोमवार पेठ, घिसाड गल्ली, कोल्हापूर) यांनी मोटार आडवी मारून पूर्वीच्या भांडणाच्या रागातून अभिषेकने काकरे यांच्यावर धारधार चाकूने हल्ला केला. अभिषेकच्या सहकाऱ्यांनी काकरेच्या घरातील महिलांना शिवीगाळ करून लज्जा उत्पन्न होईल असे वर्तन केले. आज तुला जिवंत ठेवत नाही, असे म्हणत काकरे यांना लाथाबुक्‍क्‍यांनी मारहाण करून गळ्यातील चार तोळ्याची सोन्याची चेन ओढून घेतल्याचे राहुल काकरे यांनी फिर्यादीत नमूद केले आहे. हे पण वाचा - बाप रे! पहिला विवाह झाला असतानाही संपत्तीसाठी बनली चक्क मृत व्यक्तीची पत्नी दरम्यान राहुल काकरे व वीरेंद्र विलास भोसले (जुना बुधवारपेठ, कोल्हापूर) यांनी चाकू व दगड घेऊन कोल्हापुरात तू गावला नाहीस आता तुला काय ते दाखवतो असे म्हणत अभिषेक भोसले यांच्यावर हल्ला केला. तो चुकवतताना अभिषेकच्या डोळ्याजवळ दगड लागल्याने ते जखमी झाले. अभिषेक यांना लाथाबुक्‍क्‍यांनी मारहाण करून गळ्यातील चार तोळ्याची सोन्याची चेन ओढून घेल्याचे अभिषेक भोसले याने फिर्यादीत नमूद केले आहे. परस्परविरोधी फिर्यादीवरून पन्हाळा पोलिसांत पाच जणांवर गुन्हे नोंद झाला आहे. पोलिस निरीक्षक ए. डी. फडतरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक भागवत तपास करत आहेत.

संपादन - धनाजी सुर्वे

Web Title: fight between two groups on panhala