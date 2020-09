पाणीपट्टी स्पॉट बिलातून  साडेपाच कोटी जमा 

कोल्हापूर : पाणीपट्टी आकारणी व वसुलीसाठी महानगरपालिकेने स्पॉट बिल आणि स्पॉट कलेक्‍शन हा प्रकल्प कार्यान्वित केला आहे. याचा लाभ 28 हजार 36 कनेक्‍शनधारकांनी लाभ घेतला आहे. सुमारे 5 कोटी 40 लाख 89 हजार 247 रुपये रक्कम जागेवरच जमा झाल्याची माहिती आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी दिली.

पाणीपट्टी आकारणी व वसुली प्रभावीपणे राबविण्यासाठी 2016 पासून स्पॉट बिल आणि स्पॉट कलेक्‍शन प्रकल्प चालू केला आहे.

