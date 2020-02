 माजी आमदार नामदेवराव भोईटे यांचे निधन...

कोल्हापूर - राधानगरी - भुदरगड मतदार संघाचे माजी आमदार नामदेवराव शंकरराव भोईटे यांचे वयाच्या ७९ व्या वर्षी अँस्टर आधार हॉस्पीटल कोल्हापूर येथे दुःखद निधन झाले. त्यांचे पार्थिव आज दुपारी आम.नामदेव भोईटे हायस्कूलमध्ये आणले जाणार आहे. कसबा वाळवे येथून अंतयात्रा निघणार आहे. आज सायंकाळी ५ वाजता पालकरवाडी येथे त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार केले जाणार आहेत. शरद पवार यांचे निष्ठावंत राधानगरी - भुदरगड मतदार संघातुन ते अपक्ष म्हणुन निवडून आले होते.काॅग्रेस पक्षाबरोबर त्यांचे संबंध होते.राष्ट्रवादी काॅग्रेसच्या स्थापने नंतर ते त्यांनी शरद पवार यांचे निष्ठावंत म्हणुन राहिले.मतदार संघात त्यांनी शिक्षण संस्थाचे जाळे विणण्याचे काम केले.

