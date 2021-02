'एमबीबीएस' पदवीसाठी प्रवेश मिळवून देतो म्हणत घातला लाखाला गंडा

कोल्हापूर : 'एमबीबीएस' पदवीसाठी प्रवेश मिळवून देतो अमिष दाखवून ओडीसातील दोघा भामट्यानी लाखाचा गंडा घातला. याप्रकरणी करवीर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला. सोहाना मॅडम, बिनय कुमार प्रशान (दोघे रा. माचुर्ली, सलेपूर कटक, ओडीसा) अशी त्या संशयितांची नावे आहेत. याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी की, वसंत गणपती शेटे हे बालिंगा (ता. करवीर) परिसरात राहतात. त्यांच्या मोबाईलवर 29 नोव्हेंबर 2000 मध्ये एक संदेश आला. यात 'एमबीबीएस' पदवीसाठी 30 लाख रूपयात प्रवेश मिळून देतो असा मजकूर होता. त्यात नमुद केलेल्या मोबाईल क्रमांकावर त्यांनी संपर्क साधला. तो मोबाईल क्रमांक संशयित 'सोहाना' नावाच्या महिलेचा होता. तिने प्रवेशाबाबत चर्चा केली. तिने वरिष्ठ अधिकारी म्हणून संशयित बिनयकुमार प्रधान यांचा मोबाईल क्रमांक दिला. हेही वाचा - तैवानची जंबो पपई तुम्ही खाल्लीये का ? - शेटे यांनी त्याच्याशीही मोबाईलवर चर्चा केली. त्याने 12 लाख रूपयांत प्रवेश मिळवून देतो असे सांगून बॅंकेच्या खात्यावर एक लाख रूपये भरण्यास सांगितले. त्यानुसार शेटे यांनी त्याच्या खात्यावर एक लाख रूपये भरले. मात्र त्यानंतर संशयित बिनयकुमार हा अधिक रक्कमेची मागणी करू लागला. दोघा संशयितांनी एक लाखाची फसवणूक केल्याची फिर्याद शेटे यांनी दिली. दोघा संशयितांच्या प्राप्त झालेल्या मोबाईल क्रमांकाद्वारे पोलिसांनी पुढील तपास सुरू केला आहे. संपादन - स्नेहल कदम

