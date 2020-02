मुख्य प्रशासकीय इमारतीसाठी निधीची तरतूद हवी 

कोल्हापूर : कोल्हापूर शहराचा कारभार चालविणाऱ्या महापालिकेची इमारत खूपच अपुरी पडत आहे. विविध प्रशासकीय कार्यालये, पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांसह विविध प्रकारचे कक्ष यासह प्रशासकीय कामकाजासाठी महापलिकेला मुख्य प्रशासकीय इमारतीची गरज असून, टप्प्याटप्प्याने का होईना महापालिकेने यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. कोल्हापूर शहरात जिल्हा व विभागीय पातळीवरची अनेक शासकीय कार्यालये आहेत. जिल्हा परिषद, जिल्हा रुग्णालय, जिल्हा न्यायालय, महावितरण कंपनी, जिल्हा पोलिसप्रमुख कार्यालय, जातपडताळणी विभाग, पाटबंधारे विभाग, कृषी विभाग, प्राप्तिकर विभाग आदी विविध शासकीय विभागांना प्रशस्त जागा आणि चांगली इमारतही आहे. ही सर्व कार्यालये ज्या महापालिकेच्या हद्दीत येतात, त्या कोल्हापूर महापालिकेला मात्र स्वतःची अशी प्रशस्त इमारत नाही. सध्या जी इमारत आहे, ती मध्यवर्ती ठिकाणी भरवस्तीत असून, महात्मा गांधी मार्केट या नावाने असणाऱ्या इमारतीमध्ये आहे. गेली 48 वर्षे या इमारतीत महापालिकेची मुख्य कार्यालय असून, सध्या ही इमारत अपुरी पडत आहे. महापालिकेत सध्या चार हजारांवर कर्मचारी असून, ते 40 हून अधिक विविध विभागांमध्ये काम करत आहेत, तर महापालिकेतील नगरसेवकांची संख्या 81 इतकी वाढली आहे. महापालिकेची चार विभागीय कार्यालय आहेत. ही चारही विभागीय कार्यालये ही मार्केटच्याच इमारतीत आहे. चांगले सभागृहही नाही

शहराच्या विकासासंदर्भातले धोरणात्मक निर्णय ज्या सभागृहातून घेतले जातात, ते महापालिकेचे सभागृहही प्रशस्त नाहीत. 81 नगरसेवकांना सभेसाठी कसेतरी दाटीवाटीने बसावे लागते, तर अधिकाऱ्यांनाही अडचणीत बसूनच सदस्यांच्या प्रश्‍नांची उत्तरे द्यावी लागतात. त्यामुळे प्रशस्त इमारत, सुसज्ज सभागृह आणि विस्तीर्ण पार्किंग व्यवस्था असेल, अशी एक प्रशासकीय इमारत महापालिकेला हवी आहे. त्यासाठीही महापालिकेने बजेटमध्ये तरतूद करावी, अशी अपेक्षा आहे.

संभाजीगर मैलखड्डा येथे जागा

महापालिकेच्या मुख्य प्रशासकीय इमारतीसाठी संभाजीनगर मैलखड्डा येथील जागा प्रशासनाने निश्‍चित केली आहे. याशिवाय आणखी काही नव्या जागांचा शोध महापालिकेने घ्यायला हवा. नागाळा पार्क नागोबा मंदिराच्या बाजूला असणाऱ्या प्राथमिक शाळेचीही जागा मोठी आहे. ही जागा निवडल्यास इतर सर्व शासकीय कार्यालये येथून जवळ आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद ही कार्यालय येथून जवळ असल्याने या जागेसह अन्य काही जागांचाही शोध महापालिकेने घ्यायला हवा.



Web Title: Funds should be provided for the main administrative building