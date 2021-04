गडहिंग्लज पंचायत समिती राज्यात पहिली

गडहिंग्लज : शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी व प्रशासकीय कामकाजात येथील पंचायत समिती राज्यात पहिली आली. राष्ट्रीय पातळीवरील दीनदयाळ उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार जाहीर झाला. भारत सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयातर्फे हा पुरस्कार दिला जातो. 25 लाख रूपये पुरस्काराची रक्कम आहे. पंचायत समितीच्या कामकाजातील पदाधिकाऱ्यांच्या सहभागाचाही विचार या पुरस्कारासाठी केला जातो. केंद्र व राज्य शासनातर्फे दिल्या जाणाऱ्या विविध पुरस्कारात येथील पंचायत समिती नेहमीच अग्रेसर राहिली आहे. यशवंत पंचायत राज्य अभियानमध्ये तर वेगळा ठसा उमटविला आहे. आतापर्यंत पुरस्कारापोटी मिळालेली रक्कम सव्वा कोटींच्या पुढे गेली आहे. यामुळे पंचायत समिती स्तरावर नावीन्यपूर्ण योजना राबविताना आर्थिक पाठबळ मिळाले आहे. आता यामध्ये केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या दीनदयाळ उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्काराची भर पडली आहे. शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी, प्रशासकीय कामकाजातील गतिशीलता, मासिक सभांचे कामकाज, पंचायत समितीच्या कामकाजात पदाधिकाऱ्यांचा सहभाग, महिला-मागास प्रवर्गातील सदस्यांनी मांडलेले प्रश्‍न यासह विविध मुद्यांचा विचार पुरस्कारासाठी करण्यात आला. पहिल्या टप्प्यात जिल्हास्तरीय समितीकडून तर दुसऱ्या टप्प्यात कोकण विभागाच्या पथकाने तपासणी केली होती. यशवंत पंचायत राज्य अभियानात यंदा गडहिंग्लजला हुलकावणी मिळाली होती. विभागीय स्तरावरील दुसऱ्या क्रमांकावर समाधान मानावे लागले होते. पंचायत सशक्तीकरण पुरस्काराने त्याची भरपाई झाली. सहा वर्षात दुसऱ्यांदा मोहर...

येथील पंचायत समितीने दीनदयाळ उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कारावर दुसऱ्यांदा मोहर उमटविली आहे. यापूर्वी 2014-15 सालचा पहिल्या क्रमांकाचा पुरस्कार गडहिंग्लज पंचायत समितीने पटकाविला होता. सहा वर्षानंतर त्याची पुनरावृत्ती झाली आहे.

