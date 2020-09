बकरं चोरलं... कापल... आणि काय केलं...

गांधीनगर : बकरे चोरून वाटे घालून विकण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या उमेश श्रीपती सावंत (कोलोली, ता. पन्हाळा), सनी गोंधळी, सुप्रीम संजय सातपुते (दोघेही गडमुडशिंगी, ता. करवीर) यांच्यावर गांधीनगर पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. हा प्रकार गडमुडशिंगी येथे झाला असून ग्रामस्थ व मेंढपाळानी पोलिसांना कळवून संशयितांवर गुन्हा दाखल करण्यास भाग पडले. पोलिस आणखी काही आरोपींच्या शोधात आहेत.

मेंढपाळाच्या कळपातील बकरे चोरून ते मोटारसायकलवरून घेऊन जाऊन वाटे घालून विकण्याच्या प्रयत्नात असणाऱ्या या तिघांना मेंढपाळांनी व इतरांनी पकडून दिले. याबाबतची फिर्याद मारुती आनंदा जोंग (दिंडनेर्ली, ता. करवीर) या मेंढपाळाने गांधीनगर पोलिसांत दिली असून या तिघांवर गुन्हा नोंद झाला आहे. संपादन ः रंगराव हिर्डेकर

