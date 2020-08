बेळगाव जिल्ह्यात 'या' तालुक्यात झाला सर्वाधिक पाऊस

बेळगाव - बेळगाव जिल्ह्यात ऑगस्ट महिन्यात चांगला पाऊस झाल्याने जलाशयांच्या पाणी पातळीत कमालीची वाढ झाली आहे. गेल्या दहा दिवसांच्या कालावधीत जिल्ह्यात सरासरी 152.7 मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. सर्वाधिक खानापूर तालुक्‍यात 566.9 मिमी तर सर्वात कमी अथणीत 45.2 मिमी पाऊस पडला. जिल्ह्यात ऑगस्ट महिन्यात सरासरी 121.41 मिमी पाऊस पडतो. मात्र, फक्त दहा दिवसातच पावसाने सरासरी ओलांडली आहे. अजून वीस दिवसात चांगला पाऊस पडण्याची शक्‍यता आहे. जिल्ह्यात 1 ऑगस्ट रोजी 3.4 मिमी, 2 रोजी 1.8 मिमी, 3 रोजी 3.6 मिमी, 4 रोजी 15.2 मिमी, 5 रोजी 46.6 मिमी, 6 रोजी 56.2 मिमी, 7 रोजी 14.6 मिमी 8 रोजी 7.3 मिमी, 9 रोजी 1.5 मिमी तर 10 ऑगस्ट रोजी 2.3 मिमी पाऊस झाला. गेल्या दहा दिवसात 6 ऑगस्टला सर्वाधिक 56.2 मिमी तर सर्वात कमी 9 ऑगस्ट रोजी 1.5 मिमी पावसाची नोंद झाली. वाचा - कोरोनाबधितांचा दुसरा स्वॅब घेणे बेळगावात बंद ; दहा दिवसानंतर थेट डिस्चार्ज बेळगाव तालुक्‍यात ऑगस्ट महिन्यात सरासरी 273 मिमी पाऊस पडतो. आतापर्यंत 321.14 मिमी पाऊस पडला. 1 ऑगस्ट रोजी 56.3 मिमी, 2 रोजी 73.5 मिमी, 3 रोजी 93.5 मिमी, 4 रोजी 503 मिमी, 5 रोजी 899.1 मिमी, 6 रोजी 917.6 मिमी, 7 रोजी 386 मिमी, 8 रोजी 177.8, 9 रोजी 55.8 तर 10 रोजी 48.8 मिमी पाऊस झाला. तालुक्‍यात 6 रोजी सर्वाधिक 917.6 मिमी तर सर्वात कमी 10 रोजी 48.8 मिमी पावसाची नोंद झाली. जिल्ह्यात दहा दिवसांत सरासरी पडलेला पाऊस

तालुका पडलेला पाऊस अथणी 45.2

बैलहोंगल 123.6

बेळगाव 299

चिकोडी 137

गोकाक 59.4

हुक्केरी 94.6

कागवाड 93.8

खानापूर 566.9

कित्तूर 226.9

मुडलगी 51.0

निपाणी 204

रायबाग 100.6

रामदुर्ग 51.3

सौंदत्ती 83.6

सरासरी 152.7 संपादन - मतीन शेख

Web Title: highest rainfall was recorded in khanapur taluka of Belgaum district