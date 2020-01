दहावीत पहिला येणाऱ्यास या गावात ध्वजवंदनाचा मान 

उत्तूर : 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी दहावी परीक्षेत गावात सर्वाधिक गुण मिळविणाऱ्या अक्षता पांडूरंग पाटील हिच्या हस्ते ध्वजवंदन करण्याचा निर्णय भादवण (ता.आजरा) ग्रामपंचायतीने घेतला आहे. तसे पत्र सरपंच संजय पाटील यांनी अक्षताला दिले आहे. गावात दहावी परीक्षेत गावात सर्वाधिक गुण मिळवून उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थी-विद्यार्थीनीच्या हस्ते गावातील ध्वजवंदन करण्याचा निर्णय ग्रामपंचायत सदस्यांनी घेतला आहे. अशाप्रकारे प्रजासत्ताक दिनानिमित्त मुलींकडून ग्रामपंचायतीचे ध्वजवंदन करण्याचा निर्णय घेणारी कोल्हापूर जिल्ह्यातील एकमेव ग्रामपंचायत आहे. या उपक्रमाबाबत माहिती देताना सरपंच पाटील म्हणाले, ""तीन वर्षापुर्वी आपली लोकनियुक्त सरपंच म्हणून निवड झाली. पहिल्या वेळी आपण स्वतः ध्वजवंदन केले. यानंतर माजी सैनिक गणपती डोंगरे यांच्या हस्ते ध्वजवंदन करण्यात आले. यानंतर 1 मे रोजी उपसरपंच सुनीता कुंभार व छाया देसाई यांच्या हस्ते ध्वजवंदन झाले. या वेळी गावात दहावीच्या वर्गात प्रथम क्रमांक मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांना मान देण्याचा निर्णय झाला. गावात नागरिकांना या निर्णयाची माहिती देण्यात आली. यामध्ये अक्षता पांडूरंग पाटील ही गावात जास्त गुण मिळवून दहावीच्या परिक्षेत उत्तीर्ण झाल्याने तिला ध्वजवंदन मान देण्याचा निर्णय झाला.'' स्मरणीय प्रसंग

दहावीला भादवण हायस्कुलमध्ये 80.60 टक्के गुण मिळवले. सध्या गडहिंग्लज येथील एम.आर.कॉलेजमध्ये शास्त्र शाखेत शिकत आहे. विद्यार्थी दशेतील वयात राष्ट्राचा तिरंगा फडकावावा मिळणार त्याचा पहिला मान मला मिळणार याचे अप्रुप आहे. हा प्रसंग माझ्या जीवनातील मनात कायमचा कोरला जाणार आहे.

- अक्षता पाटील, अशोक तोरस्कर

