इचलकरंजीत दोन दिवस पुरेल इतका लससाठा

इचलकरंजी : जिल्हा प्रशासनाकडून लससाठा उपलब्ध झाल्यानंतर आज विविध 16 ठिकाणी लसीकरणाला पुन्हा गती आली. बहुतांश ठिकाणी नागरिकांनी लस घेण्यासाठी सकाळपासूनच गर्दी केली होती. दिवसभरात तब्बल 2721 नागरिकांनी लस घेतली. अद्याप एक-दोन दिवस लसीकरण चालेल इतका लससाठा शहरात शिल्लक असल्याची माहिती दिली. लसीचा तुटवडा निर्माण झाल्यामुळे दोन दिवस लसीकरण मोहीम बंद पडली होती. जिल्हा प्रशासनाकडून आज सात हजार लससाठा इचलकरंजीसाठी प्राप्त झाला होता. त्यानुसार आज पुन्हा लसीकरणाला गती देण्यात आली. शहरातील विविध 16 ठिकाणी लसीकरण करण्यात येत होते. सकाळी बहुतांशी केंद्रांवर नागरिकांनी गर्दी केली होती. किंबहूना लस घेण्यासाठी नागरिकांतूनच प्रतिसाद वाढत चालल्याचे सकारात्मक चित्र दिसून येत आहे. शहरात आयजीएम रुग्णालयासह दोन खासगी रुग्णालये व सहा नागरी आरोग्य केंद्रांसह त्यांच्या अंतर्गत सुरू केलेल्या अन्य सहा केंद्रांवर आज दिवसभर लसीकरण मोहीम सुरू होती. सेवा भारती येथेही आज आणखी एक जादा लसीकरण केंद्र सुरू केले. दिवसभरात 2721 नागरिकांनी लस घेतली. अद्याप दोन दिवस पुरेल इतका लससाठा शहरात उपलब्ध आहे. पुरेसा लससाठा मिळण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाकडून पाठपुरावा करण्याचे काम सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. संपादन - सचिन चराटी kolhapur

Web Title: In Ichalkaranji, There Is Enough Stock For Two Days Kolhapur Marathi News