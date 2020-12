कोल्हापूरच्या अभीरची बाजी ; देशात पटकविला पहिला नंबर 

आर.के.नगर : कोल्हापूरचा अभिर गोखलेने संपूर्ण देशात बास्केटबॉल हॅंण्डलींगमध्ये सर्वात वेगवान ठरत बास्केटबॉल हॅण्डलिंग स्पर्धा जिंकली. ही स्पर्धा 5 ऑक्‍टोबर ते5 डिसेंबर या तीन महिन्यांचा कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने झाली. अभिर हा विबग्योर हाय इंटरनेशनल स्कूलचा विध्यार्थी असून जिल्हा बास्केटबॉल संघटनेचा खेळाडू आहे. अखिल भारतीय वेगवान बास्केटबॉल ड्रिबलर ही स्पर्धा 5 ऑक्‍टोंबर रोजी सुरु झाली. यामध्ये संपूर्ण देशभरातून 700 स्पर्धकांनी सहभाग घेतला होता. यात अभिर विक्रांत गोखले याने बाजी मारली. या स्पर्धेची अंतिम फेरी 5 डिसेंबर रोजी घेण्यात आली. यामध्ये अभिरने देशामध्ये "फास्टेस्ट बॉल हॅण्डलर ऑफ इंडिया" हा किताब पटकावला. या स्पर्धेमध्ये 10 वर्ष वयोगट पासून वरिष्ठ वयोगटापर्यंत सहभाग घेतला होता. या संपूर्ण गटामध्ये अभिरने 36 सेकंदमध्ये 3 ड्रिल्स ज्यामध्ये ड्रिबलिंगचे विविध प्रकार सामिल होते. त्याच्या या यशाबद्दल पालकमंत्री सतेज पाटील यांचे हस्ते त्यांचा सत्कार करण्यात आला. अभिरला प्रशिक्षक संदिप खोत यांनी प्रशिक्षण दिले आहे. गेल्या वर्षी अभिर राष्ट्रीय स्पर्धेमध्येही सहभागी झाला होता. अभिरला त्याचे वडील विक्रांत गोखले तसेच कोल्हापूर जिल्हा बास्केटबॉल संघटनेचे सेक्रेटरी डॉ. शरद बनसोडे, नितीन दळवाई, विनायक साळोखे, अमित दलाल , तेजस्विनी महाडिक, निलेश पाटील यांचे मार्गदर्शन लाभले. हे पण वाचा - लाॅकडाऊनमध्ये चिअर्स गर्ल्सचा ठुमका: आयोजकाला घेतले ताब्यात

वयाच्या 6 वर्षांपासून बास्केटबॉल खेळत आहे. ही स्पर्धा अधिक आव्हानात्मक होती तसेच अनेक स्पर्धक या मध्ये सहभागी झाले होते. या स्पर्धेतील विजयाने आनंदित आहे यातून अनेक नवीन गोष्टी शिकण्यास मिळाल्या.

-अभीर गोखले, बास्केटबॉल खेळाडू संपादन - धनाजी सुर्वे

