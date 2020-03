कोल्हापुरकरांच्या अनोख्या माणुसकीने तो ट्रकचालक भारावला... 

उजळाईवाडी (कोल्हापूर) - पुणे-बेंगलोर राष्ट्रीय महामार्ग क्र.४ वरील सरनोबतवाडी येथे म्हैसूर वरून मुंबईकडे KA 25 AA 1610 या क्रमांकाच्या शहाळे भरून चाललेल्या ट्रकची ताडपत्रीची रस्सी अचानक सुटल्यामुळे ट्रक मधील निम्म्याहून अधिक शहाळे (नारळ) महामार्गावर पसरले. यामुळे ट्रक चालक मलंगगोंडा पाटील (रा. म्हैसूर कर्नाटक) यांची पाचावर धारण बसली, कारण शहाळे पाचशे मीटर पर्यंतच्या महामार्गावर विखुरले होते. यामुळे महामार्गावरील वाहतुकीची कोंडी होणार होती. त्याच बरोबर ट्रक मधील शहाळे वेळेवर आणि व्यवस्थित पोहोचू न शकल्यामुळे प्रचंड आर्थिक नुकसान होणार होते. यावेळी स्थानिक महामार्ग पोलीस व स्थानिक पोलिसांच्या कारवाईची भीतीही बेचैन करणारी होती. त्यामुळे हवालदीत झालेल्या ट्रकचालकास एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर महामार्गावरील पसरलेली शहाळे बाजूला करणे, ही शहाळे परत ट्रक मध्ये भरणे, लुटारू पासून मालाचे संरक्षण करणे व पोलिसांच्या कारवाईला उत्तर देणे अशा अवघड होते. वाचा - कोरोनाच्या लढ्यासाठी ७१ तरुणांनी उचलले हे पाऊल... परंतु याच वेळी त्वरित उजळाईवाडी महामार्ग पोलिसांचे गस्ती पथक घटनास्थळी दाखल झाले, तसेच लॉकडाऊनमुळे सरनोबतवाडीतील अनेक नागरिक घरीच असल्यामुळे त्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली व एकंदर परिस्थितीचा आढावा घेऊन अनोख्या पद्धतीने परिस्थिती हाताळत प्रथम पोलिस आणि नागरिकांनी जवळपास पाचशे मीटरवर इतरस्त विखुरलेल्या शहाळे काही मिनिटात बाजूला करत महामार्ग वाहतुकीस खुला केला.भीतीने गारठलेल्या ट्रक चालकाला धीर देत गावकरी आणि पोलिसांनी या ट्रकचालकाला चक्क हे शहाळे परत ट्रक मध्ये भरण्यासाठी मदत करू लागले.या सर्व अनपेक्षित प्रकाराने आश्चर्यचकित झालेल्या ट्रक चालकाच्या डोळ्यांमधून तर आनंदाश्रू वाहू लागले होते . कोल्हापूरकरांच्या या माणुसकीच्या दर्शनाने तो कृतकृत्य झाला. उपस्थितांनी ट्रकचालकाला जशी हवी तशी सर्व शहाळे ट्रक मध्ये भरून दिली.यावेळी सरनोबतवाडी येथील नागरिकांनी ट्रक चालकाकडून कोणताही मोबदला न घेता त्याला मदत केली त्यामुळे सरनोबतवाडीकर व महामार्ग पोलिसांच्या या मदतीने कोल्हापूरकरांची एक चांगली प्रतिमा या महामार्गावरील वाहनचालकांच्या मध्ये निर्माण झाली आहे. यावेळी महामार्ग पोलीस उपनिरीक्षक जनार्दन जाधव, साहाय्यक पोलीस निरीक्षक शंकर कोळी व कुमार देसाई, हवालदार संदीप पाटील, शहाजी पाटील, प्रकाश कदम व सरनोबतवाडीतील नागरिक यांनी मोलाची मदत केली. सामाजिक अंतराचे पालन कोरोना विषाणू आजाराच्या पार्श्वभूमीवर वाडीतील नागरिक व पोलिसांनी तोंडाला मास्क लावून व सामाजिक अंतर राखत ट्रक चालकाला मदत केली. महामार्गावर अपघातग्रस्त वाहने लुटण्याचे सर्वत्र पाहिले होते. परंतु कोल्हापूरकरांनी मात्र असहाय झालेल्या वाहनधारकांना अत्यंत मोलाची मदत करून माणुसकीच्या परमोच्च संस्काराचे दर्शन घडविले आहे. शहाळे महामार्गावरून हटवणे ते ट्रक मध्ये भरणे व संरक्षण करणे यासाठी मोठा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागला असता परंतु कोल्हापूरकरानी खरंच खूप मोलाची मदत केली.

मलंगगोंडा पाटील - ट्रक चालक

Web Title: kolhapurkar help to truck driver on pune bangalore national highway