कोल्हापूरात 50 नविन कोरोना बाधित तर 70 जणांनी केली कोरोनावर मात

कोल्हापूर : जिल्ह्यात बुधवारी रात्री बारापासून या क्षणापर्यंत 50 नवीन कोरोनाबाधित सापडले आहेत. तर जवळपास 70 व्यक्ती कोरोनामुक्त झाल्या आहेत. गेल्या दोन दिवसापूर्वी कोरोनाबाधित मोठ्या संख्येने सापडले आहेत. त्यांची संख्या जवळपास दोन हजारांपर्यंत होती त्यांना आज रूग्णालयात दाखल केले आहे. त्यामुळे एकूण कोरोनाबाधितांची संख्या 25 हजार 674 इतकी झाली आहे. तर कोरोनामुक्तांची संख्या 16 हजार 494 इतकी झाली आहे. मध्यरात्रीपासून दुपारी 1 वाजे पर्यंत 8 व्यक्तींचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे एकूण मृतांची संख्या 792 इतकी झाली आहे. जिल्ह्यातील कोरोना बाधितांची स्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. यात कोल्हापूर शहरात सर्वाधिक रूग्ण आहेत. शहरातील रूग्णांची संख्या गेल्या तीन दिवसात साडे सहाशेवर गेली आहे. या सर्वांना शहरातील सहा कोवीड सेंटरवर दाखल केले आहे तर ज्या व्यक्ती गंभीर आहेत त्यांना सीपीआर रूग्णालयात दाखल केले आहे. जिल्ह्यातील 14 शासकीय रूग्णालयात सकाळ पासून जवळपास 400 वर व्यक्तींचे नवीन स्वॅब तपासणीसाठी घेतले आहेत. येत्या दोन दिवसात त्यांचे अहवाल मिळणार आहेत. त्यामुळे बाधितांची संख्या आणखी वाढते की काय अशी शंकाही व्यक्त होत आहे. हेही वाचा- आता चालण्यावरही मिळणार तुम्हाला मोठे बक्षिस - गेल्या दोन दिवसात कोरोना बाधितांचे प्रमाण वाढले अशात शासकीय रूग्णालयात खाटांचा प्रश्‍न आहे. यातही सौम्य लक्षणे असलेल्यांना कोवीड सेंटर मध्ये उपचार होत आहे मात्र ज्यांची प्रकृती अधिक गंभीर आहे तर तसेच ज्यांना व्हेंन्टीलेटरची आवश्‍यकता आहे. अशातील अनेकांना मात्र व्हेन्टीलेटरची सोय मिळत नाही. शासनाने खाटांची माहिती फोनवर देण्याची सुविधा सुरू केली आहे. मात्र बहुतेक वेळा एखाद्या खासगी रूग्णालयात संपर्क साधण्यास सांगण्यात येते. मात्र तिथेही खाट उपलब्ध होतात असे नाही किंवा झाल्या तरी बिल परवडणारे नसल्याने सर्वसामान्यांना रूग्णांना ससेहोलपट सोसावी लागत आहे. संपादन - अर्चना बनगे

