नवीन बीपीएल रेशन कार्ड करणे आहे बंद ; लाभार्थ्यी पाहत आहेत वाट

बेळगाव - गत चार महिन्यांपासून नवीन बीपीएल रेशन कार्ड करणे बंद असल्याने लाभार्थ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. रेशन कार्ड नसल्याने रेशन मिळने बंदच झाले आहे. यामुळे सरकारने विचार करून बीपीएल रेशन कार्ड बनवून द्यावे, अशी मागणी होत आहे. कोरोनामुळे देशात 24 मार्चपासून लॉकडाऊन करण्यात आले आहे. तेव्हापासून नवीन बीपीएल रेशन कार्ड करणे बंदच करण्यात आले आहे. सुरु होण्यासाठी अजून काही दिवस लागणार असल्याने लाभार्थ्यांना वाटच पहावी लागणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अन्न व नागरी पुरवठा खात्याअंतर्गत एपीएल व बीपीएल रेशनकार्ड बनवून दिले जाते. नवीन रेशनकार्ड करताना बायोमेट्रीक गरजेचा असतो. यामुळे कोरोनाचा प्रसार होण्यास मदत होण्याची शक्‍यता असते. यासाठी नवीन रेशन कार्ड करणे बंद करण्यात आले आहे. मात्र, तातडीने रुग्णालयाच्या वापरासाठी हवे असल्यास बीपीएल कार्ड बनवून दिले जात आहे. एपीएल कार्डधारकांना यातून सूट देण्यात आली असून एपीएल कार्ड बनवून दिले जात आहे. जगात भारी कोल्हापूरी ; एकटाकी भिंतीवर चित्र काढणारा कोल्हापूरचा अवलिया लॉकडाऊनमुळे तीन महिने अनेक जण घरातच बंदीस्त होते. यामुळे अनेकांचा रोजगार गेला. या कालावधीत सरकारने दोन महिन्याचे रेशन आगोदरच दिले. सध्या प्रति महिन्याला प्रत्येक मानसाला पाच किलो तादूंळ व दोन किलो गहू दिले जात आहेत. अनेकांकडे बीपीएल कार्ड नसल्याने अनेक लाभार्थी यापासून वंचितच आहेत. लॉकडाऊनपूर्वी अन्न व नागरी पुरवठा खात्याच्या कार्यालयात नवीन बपीएल कार्डसाठी रोज 10 ते 20 जण येत होते. सध्या बंद असल्याने अनेक जण नवीन कार्ड बनविणे कधी सुरु होते, याच्या प्रतिक्षेत आहेत. बीपीएल कार्ड करणे सुरु झाल्यानंतर कार्यालयात गर्दी वाढण्याची शक्‍यता आहे. बीपीएल कार्ड करणे सुरु झाल्यास सोशल डिस्टन्सिंग ठेवावे लागणार आहे. नवीन रेशनकार्ड ही कागदपत्रे आवश्‍यक नवीन रेशनकार्ड करताना कुटुंबातील एका व्यक्तीचा उत्पन्नाचा दाखला महत्वाचा आहे. तसेच प्रत्येकाचे आधार कार्ड व अर्ज भरून द्यावा. सहा वर्षाखालील मुलांना जन्मदाखला आवश्‍यक आहे. यानंतर बायोमेट्रीक करावे लागते. तसेच तीन साक्षीदार गरजेचे आहेत. कोरोनामुळे सध्या नवीन बीपीएल कार्ड करणे बंदच आहे. सरकारच्या आदेशानंतर प्रक्रिया सुरु करण्यात येईल. मात्र, एपीएल कार्ड करू शकता. नवीन कार्ड करताना बायोमेट्रीक करणे बंधनकारक असते. खबरदारी म्हणून हा निर्णय घेतला आहे.

- चन्नबसप्पा कोडली, जॉईंट डायरेक्टर, अन्न व नागरी पुरवठा खाते

