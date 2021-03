कोल्हापूर : तेजस मनोहर कोळी (वय 25), शिक्षण इंजिनिअरिंग इन इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स ऍण्ड टेलिकम्युनिकेशन, रा. लाईन बझार, कसबा बावडा ही ओळख सांगण्याचे कारण म्हणजे या तरुणाने "गॅझेट्‌स'च्या दुनियेतील नवीन काय हे ग्राहकांना सांगण्याचा व्यवसाय (स्टार्टअप) सुरू केला आहे. त्याने स्वतःचे "यू ट्यूब' चॅनेल सुरू केले आहे. आज नवीन काय "लॉन्च' झाले आहे, याची माहिती त्याच्या चॅनेलवर मिळते. काही ग्राहक नवीन इलेक्‍ट्रॉनिक वस्तू खरेदी करण्यापूर्वी त्याच्या चॅनेलला भेट देतात, असे तेजस सांगतो. रोज नवीन गॅझेट्‌स बाजारात येतात. मोबाईल असो किंवा इतर इलेक्‍ट्रॉनिक वस्तू असो त्या सर्वसामान्य ग्राहकांपर्यंत पोचण्यास काही कालावधी जातो. आज देशात रोज नवीन हॅण्डसेट बाजारात उपलब्ध होत आहे. त्याची माहिती सर्वांना एका क्‍लिकवर मिळण्यासाठी तेजसने शक्कल लावली. त्याने स्वतःचे यू ट्यूब चॅनेल सुरू केले. चॅनेलवर तो रोज नवीन गॅझेट्‌ची माहिती देतो. कोणते उत्पादन चांगले आहे, कोणत्या नवीन गोष्टी आहेत, त्याचा वापर ग्राहकांना कसा होऊ शकतो याचीही माहिती सांगतो. त्या उत्पादनाबद्दल असलेल्या ग्राहकांच्या शंकाही तो दूर करतो. हेही वाचा- Covid 19 Update : जाणून घ्या, जमावबंदीचे नव्या आदेशातील नियम तेजसच्या म्हणण्यानुसार देशात 365 दिवसांत 365 हून अधिक इलेक्‍ट्रॉनिक वस्तू बाजारात येतात. त्यापैकी काहींचेच मार्केटिंग जोरात होते. उर्वरित उत्पादने चांगली असूनही ती ग्राहकांपर्यंत पोचत नाहीत. एखाद्या दुकानात वस्तू खरेदी करण्यासाठी गेल्यावर ज्यात अधिक कमिशन मिळते, ती वस्तू ग्राहकांच्या गळ्यात मारण्याचे प्रकार होतात. म्हणूनच मार्केटचा अभ्यास ग्राहकांपर्यंत पोचविण्यासाठी त्याने स्वतःचे "टेक्‍नो सोव्हीया' चॅनेल सुरू केले आहे. "सोव्हीया' म्हणजे "कलेक्‍शन ऑफ टेक्‍निकल थिंग्ज्‌'. नावातच चॅनेलचा अर्थ आहे. आजपर्यंत वेगवेगळ्या संकेतस्थळांवरून तसेच मार्केटचा अभ्यास करून गॅझेटची माहिती चॅनेलवर देतो. ग्राहकांसाठी हे चॅनेल मार्गदर्शक ठरत आहे. दोन डॉक्‍टरांचे यू ट्यूब चॅनेलही

भारती विद्यापीठाच्या इंजिनिअरिंग कॉलेजमधून तेजसने पदवी घेतली आहे. त्याने सहा महिन्यांपूर्वीच सुरू केलेल्या ग्राहकांच्या या मार्गदर्शकाला प्रतिसाद मिळत आहे. दोन डॉक्‍टरांचे यू ट्यूब चॅनेल तो स्वतः चालवितो. त्यांच्याकडून मासिक शुल्क घेऊन तो त्यांना "प्रमोट' करण्याचा प्रयत्न करतो. तेजसचे वडील सहायक पोलिस निरीक्षक आहेत. त्याला पहिल्यापासूनच इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स वस्तूंची आवड असल्याने त्याने यात करिअर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संपादन- अर्चना बनगे

