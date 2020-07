कोल्हापुरातील तब्बल तीनशे गावांमध्ये ‘एक गाव एक गणपती’ 

कोल्हापूर - ‘एक गाव एक गणपती’ संकल्पनेत यंदा गावांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद आहे. पंधरवड्यापर्यंत तीनशेहून अधिक गावांनी या उपक्रमात नोंदणी केली. गणेशोत्सव सण उत्साहात व भक्तिमय वातावरण साजरा व्हावा, या उद्देशने एक गाव एक गणपती ही संकल्पना पुढे आली. ग्रामीण पातळीवर स्थानिक पोलिस ठाण्यांच्या पुढाकारातून उपक्रम राबविला जातो. गतवर्षी २७६ गावांनी सहभाग घेतला होता. यंदा कोरोनाचे संकट आहे. त्यात जिल्हा, वैद्यकीय, आरोग्य व पोलिस प्रशासन चार महिन्यांपासून अव्याहतपणे राबत आहे. कोरोनाचा प्रतिबंध करण्यासाठी सोशल डिस्टन्सिंगसह स्वच्छतेबाबत ग्रामपंचायत, पालिका, महापालिका, जिल्ह्यासह पोलिस प्रशासनाकडून प्रबोधन सुरू आहे. कोरोनाचा धोका वाढत असल्याने जिल्ह्यातील हजारो गणेश मंडळांनी साधेपणाने गणेशोत्सव साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातूनच ‘एक गाव एक गणपती’ या उपक्रमाला प्रतिसाद मिळू लागला आहे. जुलैच्या पंधरवड्यापर्यंत ३०६ गावांनी नोंदणी केली. लॉकडाउनमुळे उपक्रमात नोंदणी करण्यात अनेक गावांना अडचणी आल्या आहेत. येत्या पंधरा दिवसात आणखी दीडशेहून अधिक गावे यात सहभागी होतील, असे वातावरण आहे. या उपक्रमांत शहरातील पेठा-पेठाही सहभागी होतील, असे चित्र आहे. हे पण वाचा - 'साहेब माझ्या मुलाचा स्वॅब घ्या, तो पण पॉझिटिव्ह आला तर सोयीच होईल...' चंदगड अग्रेसर; पेठांचाही सहभाग शक्य

चंदगड तालुक्‍यातील सर्वाधिक ६१ गावांचा समावेश आहे. त्यानंतर आजरा व गडहिंग्लज तालुके आहेत. कोरोना संकटाचा विचार करून शहरी भागातील पेठाही यात सहभागी होण्याची शक्‍यता आहे. १५ जुलै पर्यंत ‘एक गाव एक गणपती’ उपक्रमांत सहभागी गावे भाग मंडळांची संख्या उपक्रमात सहभागी

चंदगड * १२४ * ६१

नेसरी * ३५ * १५

भुदरगड *२११ * ०४

आजरा *११० * ५४

गडहिंग्लज * १८० * ३१

शिरोळ * २१९ *०२

हातकणंगले * २२० *०३

शिवाजीनगर * ३१२ *०१

कुरुंदवाड *४२० *०१

कळे *११८ *१८

गगनबावडा *९७ *१५

शाहूवाडी * ४०० *२२

राधानगरी *३०४ *१८

कोडोली * २८२ *०४

पन्हाळा *२६४ *०६

इस्पूर्ली * १४७ * ०१

गोकुळ शिरगाव *----- * १३

मुरगूड * ३०० * १०

गांधीनगर * १८३ * ०८

शिरोली एमआयडीसी * १९५ * ०७

करवीर * ४५५ * १२ संपादन - धनाजी सुर्वे

