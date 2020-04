कोल्हापूर ; 'त्या' कंटेनरमधील आणखी एक जण कोरोना पाॅझिटिव्ह

कोल्हापूर - कोल्हापूर पोलिसांनी पकडलेल्या मुंबईहून कर्नाकटला जाणाऱ्या कंटेनरमधील आणखी एका महिलेला कोरोनाची लागण झाली आहे. या कंटेनरमधील एकाचा स्वॅब काल पाॅझिटिव आला होता. आज त्यातीलच एका ४२ वर्षीय महिलेचा कोरोना अहवाल पाॅझिटिव्ह आला आहे. गेल्या चार दिवसांपूर्वी मुंबईहून कर्नाटक मधील हसनकडे जाणारा एक कंटेनर कोल्हापूर पोलिसांनी पकडला होता. त्या कंटेनरमधून २८ जण प्रवास करत होते. या सर्वांचे अहवाल मिरज येथील वैद्याकीय शाळेत पाठविण्यात आले होते. काल त्यातील एकाचा स्वॅब पाॅझिटिव्ह आला होता तर त्याच प्रवाशांमधील एका महिलेचा स्वॅब आज पाॅझिटिव आला आहे. कोल्हापूर पोलिसांच्या सर्तकतेमुळे पुढिल मोठा धोका टळला आहे.

Web Title: one women corona positive who travel mumbai to karnataka in container