कोल्हापूर : तुम्ही सर्व व्यापारी आस्थापना सुरू असताना कारवाई केली तर आम्ही अत्यावश्‍यक व जीवनावश्‍यक सेवासुध्दा बंद ठेवू, असा इशारा सर्व सलंग्न संघटनांतर्फे अध्यक्ष संजय शेटे यांनी प्रशासनाला दिला. यावर पालकमंत्री सतेज पाटील व मंत्री राजेंद्र पाटील - यड्रावकर यांनी कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज आणि सर्व सलंग्न संघटना यांच्याकडून मुदत मागून उद्या (6) योग्य तो निर्णय देऊ असे आश्‍वासन दिले आहे. 'ब्रेक द चेन' अंतर्गत अत्यावश्‍यक व जीवनावश्‍यक सेवा सोडून उर्वरीत सर्व व्यापारी आस्थापनांना बंदी लागू आहे. या संदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये पालकमंत्री पाटील, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, राज्यमंत्री यड्रावकर, जिल्हाधिकारी दौलत देसाई, महापालिका प्रशासक कादंबरी बलकवडे, पोलिस अधीक्षक शैलेश बलकवडे यांची भेट कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतली. तेथे त्यांनी ही नाराजी व्यक्त करून दुकाने सुरूच ठेवण्याच्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे सांगितले. हेही वाचा - कोल्हापूर जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश; वाचा काय सुरू काय बंद यावेळी सलंग्न संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी परिपत्रकामधील सर्व व्यापारी आस्थापना (अत्यावश्‍यक व जीवनावश्‍यक सेवा सोडून) बंद ठेवा या निर्णयाचा कडाडून विरोध केला. सर्व व्यापारी आस्थापना बंद ठेवण्याचा निर्णय घेत असाल तर तुम्हाला व्यापाऱ्यांकडून कोणताही प्रतिसाद मिळणार नाही. कारण जिल्ह्यातील व्यापारी आस्थापना या 'माझे कुटूंब-माझी जबाबदारी' या योजनेअतंर्गत शासनाने घालून दिलेले कोरोना प्रतिबंधाचे सर्व नियम पाळत आहे. त्यामुळे जिल्हा कोरोना रुग्णामध्ये सर्वात शेवटी आहे, असा मुद्दा या पदाधिकाऱ्यांनी मांडला. अध्यक्ष संजय शेटे यांच्यासह उपाध्यक्ष शिवाजीराव पोवार व संजय पाटील, मानद सचिव धनंजय दुग्गे व जयेश ओसवाल व राजू पाटील, माजी अध्यक्ष ललित गांधी, आनंद माने, प्रदीपभाई कापडीया यांनी उपस्थित व्यापारी, उद्योजक व व्यावसायिकांना मार्गदर्शन केले. यावेळी संचालक प्रशांत शिंदे, अजित कोठारी, विज्ञानंद मुंढे, संपत पाटील, अनिल धडाम, संभाजी पोवार, सीमा शहा, सीमा जोशी, धर्मपाल जिरगे, अविनाश नासिपुडे तसेच सर्व सलंग्न संघटनांचे पदाधिकारी, व्यापारी, उद्योजक व व्यावसायिक उपस्थित होते.

