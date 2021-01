कोल्हापूर जिल्हा परिषद आरोग्य विभागात विविध पदांची भरती

कोल्हापूर - राज्य शासनाने आरोग्य विभागात विविध रिक्‍त जागा भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबाबतचे आदेशही जिल्हा परिषदांना प्राप्त झाले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या 240 जागा रिक्‍त असून त्या भरण्यासाठी आरोग्य विभाग सज्ज आहे. उपलब्ध जागांचे आरक्षण, पदनिश्‍चिती आदींबाबतची माहिती संकलन सुरू झाले आहे. रोस्टर तपासणी झाल्यानंतर ही भरती केली जाणार आहे. मात्र जिल्हा परिषदेच्या वतीने ही पदे भरणार की राज्य शासन यासाठी एखादी यंत्रणा नेमणार, हे मात्र निश्‍चित झालेले नाही. आरोग्य विभागात वैद्यकीय अधिकारी गट अच्या एकूण 169 जागा असून 142 जागा भरल्या आहेत. यातील 27 जागा रिक्‍त असून त्याची भरती केली जाणार आहे. वैद्यकीय अधिकारी गट बच्या 22 जागा असून या सर्व भरल्या आहेत. औषध निर्माण अधिकारी 19, आरोग्य सेवक महिला 133, आरोग्य सहायक महिला 14, आरोग्य सेवक पुरुष 37, आरोग्य सहायक पुरुष 2, अधीक्षक वैद्यकीय पर्यवेक्षक 8 अशा एकूण 240 जागा रिक्‍त आहेत. या सर्व जागांची भरती होणार असल्याने या क्षेत्रातील बेरोजगारांना संधी निर्माण झाली आहे. हे पण वाचा - शिवाजी विद्यापीठाच्या जिओइन्फॉर्मेटिक्‍सच्या 17 विद्यार्थ्यांना आंतराष्ट्रीय संधी

कोरोनाच्या काळात कंत्राटी तत्त्वावर अनेक पदांची भरती केली आहे; मात्र शासनाच्या कायम सेवेतील पदे मात्र रिक्‍त आहेत. कोरोनामुळे राज्यातील सर्वच आरोग्य यंत्रणेला पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी मोठा निधी प्राप्त झाला. मात्र आता ही सर्व यंत्रणा चालवण्यासाठी मुनष्यबळाचा तुटवडा जाणवत आहे. तो दूर करण्याचे नियोजन आरोग्य विभागाने केले आहे. यासाठीच महिन्यात रिक्‍त जागा भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या रिक्‍त जागांची माहिती संकलित केली असून, टप्प्याटप्प्याने ही भरती केली जाणार आहे. संपादन - धनाजी सुर्वे

Web Title: Recruitment of various posts in Kolhapur Zilla Parishad Health Department