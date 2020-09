कोल्हापूर : कोव्हिड रुग्णांसाठी जिल्ह्यातील सर्व घाऊक विक्रेत्यांकडे रेमडीसीव्हीर उपलब्ध करुन दिले जाईल. अशी ग्वाही पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी दिली. रेमडिसिव्हीर इंजेक्‍शनच्या मागणी प्रमाणे पुरवठा व्हावा. सर्वत्र उपल्बध व्हावे अशी मागणी कोल्हापूर जिल्हा केमिस्ट असोसिएशनची होती. "एमएससीडीए' चे संघटन सचिव मदन पाटील व जिल्हा असोसिएशनचे अध्यक्ष संजय शेटे यांनी पालकमंत्री श्री. पाटील यांची या मागणीसाठी भेट घेतली. मागणीच्या प्रमाणात रुग्णांना रेमडीसीव्हीर उपलब्ध करुन दिले जाईल, असे सांगून पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले, जिल्हा प्रशासनाने जाहीर केलेल्या पुरवठा दारांकडून जिल्ह्यातील घाऊक विक्रेत्यांनी आपली मागणी नोंदवून या इंजेक्‍शनची खरेदी करावी. छापील किंमतीनुसार याची विक्री करावी. हेही वाचा- चिमुकल्याला बाहेर न्यायचे कसे ; काय आहे पालकांपुढे अडचण...? छापील किंमती पेक्षा जादा दराने इंजेक्‍शनची विक्री केल्यास अन्न व औषध प्रशासन सहायक आयुक्त मनीषा जवंजाळ-पाटील (मो.न.9405556424 ) किंवा संजय शेटे यांच्याकडे तक्रार करण्याचे आवाहनही श्री. पाटील यांनी केले आहे. यावेळी जिल्हाधिकारी दौलत देसाई, महापालिका आयुक्त मल्लिनाथ कलशेट्टी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल उपस्थित होते. दरही केले निश्‍चित

1) Zydus health care Ltd. - Remdac inj. - Rs. 2800/-

2) Jubilant life Science - Jubi-R inj. -Rs.4700/-

3) cipla Ltd. -Cipremi inj. - Rs.4000/-

4) Hetero healthcare - Covifor inj. - 5400/- संपादन - अर्चना बनगे

