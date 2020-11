कागणीच्या बचत गटाचे वाहतूक व्यवसायात पाऊल

कोवाड : देशाचा सैनिक हा सीमेवर लढत भारतमातेचे रक्षण करतो, तर त्यांची पत्नी कुटूंबाचा प्रपंच समर्थपणे पेलत संसाराचा रथ ओढत असते. याची प्रचिती कागणी (ता. चंदगड) येथील आजी-माजी सैनिकांच्या पत्नींनी तयार केलेल्या महिला बचत गटाच्या कार्यातून येते. जिजाऊ स्वयंसहाय्यता महिला बचत गटाच्या माध्यमातून त्यांनी नवीन बस खरेदी करून वाहतूक व्यवसायात नव पाऊल टाकले आहे. त्यांच्या या आत्मनिर्भर आणि प्रेरणादायी निर्णयामुळे बचत गटाच्या कार्यपध्दतीला नवी दिशा मिळाली आहे. महिला बचत गटाने जिल्हा सैनिक बोर्डाच्या सहकार्याने बस खरेदी केली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील महिला बचत गटाची ही पहिली बस असून ती पुणे महानगर परिवहन महामंडळाशी (पीएमपीएम) भाडेतत्त्वावर करारबध्द केली आहे.

देशाची सेवा करणाऱ्या सैनिकांच्या पत्नींनी सबलिकरणाच्या उद्देशातून वाहतूक व्यवसायात केलेला प्रवेश निश्‍चितच कौतुकास पात्र ठरला आहे. त्यांच्या या धाडसी निर्णयामुळे सामान्य महिलांच्यासमोर आदर्श निर्माण झाला आहे. कागणी येथील माजी कॅप्टन सुबराव भोगण व दशरथ मुरकुटे यांनी या प्रकल्पाची माहिती दिली. या नव्या व्यवसायासाठी बचत गटाने 10 टक्के रक्कम भरली असून उर्वरित बॅंक कर्जाच्या माध्यमातून आर्थिक निधी उभे केला आहे. या धर्तीवर राज्यातील विविध ठिकाणच्या बचत गटांनी अशा 44 बसेस खरेदी केल्या आहेत. पुणे, सांगली, कोल्हापूर, नगर व वाशीम जिल्ह्यातील बचत गटातील 600 हून अधिक महिलांचा यामध्ये समावेश आहे. यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील या एकमेव बचत गटाचा समावेश असल्याचे सुबराव भोगण यांनी सांगितले. कागणी येथील जिजाऊ महिला बचत गटाला बस खरेदी करण्यासाठ बॅंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा कोवाड यांनी अर्थपुरवठा केला आहे. बचत गटाने ही बस पुणे महानगर परिवहन महामंडळाशी सात वर्षाच्या भाडेतत्त्वावर दिली आहे. कागणी येथे गावकऱ्यांच्या उपस्थितीत या बसचा उद्‌घाटन कार्यक्रम झाला. बचत गटाच्या अध्यक्षा कमल देसाई यांच्या हस्ते उद्‌घाटन झाले. या वेळी सरपंच सुप्रिया कांबळे, जनार्दन देसाई, पोलिस पाटील अमृत देसाई यांच्यासह नंदा मुरकुटे, विजयमाला बाचूळकर, शितल देसाई, भारती देसाई, ललिता देसाई, रेखा देसाई, शालन देसाई, शालन भोगण, शांताबाई भोगण, सरस्वती देसाई, सुधा देसाई इत्यादी बचत गटाच्या सदस्या उपस्थित होत्या. श्रीकांत सुळेभावकर यांनी सुत्रसंचालन केले. दशरथ मुरकुटे यांनी आभार मानले. किमान 25 हजार खात्यावर सैनिकांच्या पत्नींच्या आर्थिक उन्नतीसाठी व सबलीकरणासाठी हा उपक्रम राबविण्यात आला. करार कालावधीतील बसचा सर्व खर्च पुणे परिवहन मंडळ करणार आहे. बसच्या उत्पन्नातील किमान 25 हजार रुपये महिन्याला बचत गटाच्या खात्यावर जमा होणार असल्याने बचत गटातील सर्व सदस्यांना त्याचा लाभ होणार आहे.

- कमल देसाई, अध्यक्ष, बचत गट संपादन -सचिन चराटी

