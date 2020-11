सात वर्षांनंतर आई-मुलाची  "माऊली' कृपेने झाली भेट 

कोल्हापूर : परिस्थितीच्या विचित्र कचाट्यात आईची आणि मुलाची ताटातूट झाली. त्यानंतर आई मानसिक स्वास्थ हरवून बसली. एकाकीपणे ती फिरत असताना माऊली केअर सेंटरने त्या महिलेला आसरा दिला. काही महिने तिची सुश्रुषा केली. मानसोपचाराव्दारे तिला किमान मानसिकदृष्ट्या स्थिरस्थावर केले.

दरम्यान, दिवाळी सणाच्या आनंदोत्सवातही ही महिला रोज नियमित आयुष्य जगत होती. मात्र दिवाळी सणातच अचानक तिला तिच्या हरविलेल्या मुलांची आठवण आली. ती पुन्हा विक्षिप्त वागू लागली. आरडा-ओरडा करू लागली. माझा मुलगा भेटत नाही तर मी जगू कशी, असा प्रश्‍न करू लागली. अशा स्थितीत माऊली केअर सेंटरच्या संचालकांनी मुलाचा पुन्हा नव्याने शोध सुरू केला. काही प्रयत्नांनंतर मुलगा एका निराधार संस्थेत दाखल असल्याचे समजताच त्या संस्थेशी संर्पक करून मुलाला आईची भेट घडवून दिली.

हा मुलगा व त्याची आई यांची अंदाजे सात वर्षांपूर्वी ताटातूट झाली. या काळात ते एकमेकांची भेट होऊ न शकल्याने मानसिकदृष्ट्या दोघेही खचले होते. आता माऊली केअर सेंटरतर्फे त्या दोघांनाही आधार देण्यात येत आहे. तज्ज्ञ डॉक्‍टरांच्या सल्ल्याने उपचार करण्यात येत आहेत, असे सेंटरचे संचालक दीपक कदम यांनी सांगीतले. मुलग्याची भेट हवी...

मुलगा भेटत नसल्याने आई अस्वस्थ होऊन आत्महत्या करणार असल्याचे सांगत होती. त्यामुळे प्रत्येकवेळी तिला आधार देण्यासाठी "माऊली'च्या टीमने प्रयत्न केले. अखेर मुलगा शोधून त्याची भेट घडवून दिली, असेही श्री. कदम यांनी सांगितले.



Web Title: Seven years later, the mother and son met with the grace of "Mauli"