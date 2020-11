कोल्हापुरात एक दिवस पाणी बंद, तर दुसऱ्या दिवशी कमी दाबाने

कोल्हापूर - शहरातील ए, बी, सी, डी वॉर्ड, त्यास संलग्न उपनगरे, ग्रामीण भागात सोमवारी (ता. ३०) पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे, तर मंगळवारी (ता. १) अपुरा व कमी दाबाने होईल, अशी माहिती महापालिकेचे जल अभियंता नारायण भोसले यांनी दिली आहे. बालिंगा जलशुद्धीकरण केंद्राकडे १५०० केव्हीए व ५०० केव्हीए ट्रान्स्फॉर्मरच्या ११ केव्ही उच्चदाब नलिकेवरील एबी स्विच व हॉर्न गॅप बसविण्याचे काम सोमवारी होणार आहे. परिणामी बालिंगा केंद्राकडील पाणी उपसा पूर्णपणे बंद राहणार आहे. त्यामुळे या केंद्रावर अवलंबून भागामध्ये सोमवारी पाणीपुरवठा होणार नाही.

भागांची नावे : ए, बी वॉर्ड, त्यास संलग्न उपनगरे, ग्रामीण भाग व शहराअंतर्गत येणाऱ्या लक्षतीर्थ वसाहत परिसर, संपूर्ण फुलेवाडी रिंगरोड परिसर, सानेगुरुजी वसाहत परिसर, आपटेनगर टाकी परिसर, राजोपाध्येनगर परिसर, कणेरकरनगर परिसर, क्रांतीसिंहनाना पाटीलनगर परिसर, तुळजाभवानी कॉलनी परिसर, देवकर पाणंद परिसर, शिवाजीपेठ परिसर, मंगळवार पेठ काही भाग आदी. हे पण वाचा - पुणे पदवीधर निवडणूक प्रचाराची खुन्नस सोशल मीडियावर संपूर्ण सी व डी वॉर्ड ः दुधाळी परिसर, गंगावेस परिसर, उत्तरेश्‍वर पेठ परिसर, शुक्रवारपेठ परिसर, बुधवारपेठ तालीम परिसर, पापाची तिकटी परिसर, लक्ष्मीपुरी परिसर, सोमवारपेठ परिसर, बिंदू चौक परिसर, आझाद चौक परिसर, महालक्ष्मी मंदिर परिसर, मिरजकर तिकटी परिसर, देवल क्‍लब परिसर आदी.

