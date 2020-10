good News; एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन लवकरच मिळणार 

कोल्हापूर - एसटी कर्मचाऱ्यांचे थकित वेतन त्यांना मिळणार आहे. थकित रकमेतील एक महिन्याचे वेतन येत्या गुरूवार पर्यंत एसटी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. अशी माहिती परिवहन मंत्र्यांनी दिली. त्यासाठी राज्य शासनाने दिडशे कोटी रूपये देण्याचे मान्य केले आहे. अशी माहिती एसटी महामंडळाने दिली आहे.

लॉकडाऊन कालावधीत एसटी महामंडळाची सार्वजनिक सेवा ठप्प होती. त्यामुळे पुरेसा महसुल नसल्याने कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणे थकीत होते. या पार्श्‍वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. तेथे सद्याची एसटी महामंडळाची अर्थिक स्थिती कमकूवत बनली आहे. त्यामुळे पुढील सहा महिने कर्मचारी वेतन व अन्य अनुशंगीक खर्चासाठी राज्य शासनाच्या महामंडळाने अर्थिक मदत करावी, अशी मागणी या बैठकीत करण्यात आली. त्यास अनुसरून एसटी महामंडळला तातडीने दिडशे कोटी रूपये देण्याचे आश्‍वासन श्री. पवार यांनी दिले. तसा शासन निर्णयही काढण्यात आला. हे पण वाचा - आरक्षणासाठी सर्व धनगर संघटना एकाच झेंड्याखाली उर्वरीत वेतन व खर्च बाबतही सकारात्मक चर्चा झाली असून लवकरच एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यात येईल असेही परिवहन मंत्री ऍड. परब यांनी सांगितले आहे. संपादन - धनाजी सुर्वे

