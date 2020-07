कळंबा : कळंबा तलावाच्या पाणलोट क्षेत्रात मंगल कार्यालय आणि हॉटेलचे सुरू असलेले बांधकाम ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी गुरुवारी (ता. 9) बंद पाडले. यावेळी जागामालक व ठेकेदार यांना ग्रामपंचायत प्रशासनाने काम पुन्हा सुरू करू नये, अन्यथा जमीनदोस्त करण्यात येईल, अशी सूचना दिली आहे. दरम्यान या बांधकामाबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालय, प्राधिकरण समितीला ग्रामपंचायतीकडून पत्रव्यवहार केला जाणार आहे. कळंबा तलावाचे 110 एकर पाणलोट क्षेत्र आहे. इचलकरंजी प्रादेशिक उद्यान अंतर्गत या क्षेत्रामध्ये निर्बंध घातले आहेत. त्यामध्ये तलावाला बाधा पोचवणारे बांधकाम प्रकल्प, उद्योग उभारू नये अशा अनेक सक्त सूचना केल्या आहेत. मात्र, वर्षभरापासून तलावाच्या पाणलोट क्षेत्रामध्ये टोलेजंग मंगल कार्यालयाचे बांधकाम सुरू आहे. त्यामध्ये फाउंडेशनचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. तलावाच्या पात्रापासून शंभर ते दीडशे फुटावर सदरचे बांधकाम सुरू आहे. त्यामुळे या बांधकामातील निर्गत होणारे सर्व सांडपाणी ओढ्या नाल्यांद्वारे तलावात मिसळणार असून, जलसाठ्याला बाधा पोहोचणार आहे. त्यामुळे कळंबा ग्रामपंचायतीकडून संबंधित जागा मालकाला बांधकाम थांबवण्याबाबत अनेक वेळा नोटीस बजावली आहे; पण जागा मालकाने ग्रामपंचायतीला समाधानकारक लेखी अथवा तोंडी उत्तर दिले नाही. ग्रामपंचायत प्रशासनाने मंगल कार्यालयाचे बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणी गुरुवारी प्रत्यक्ष जावून पाहणी केली. यावेळी ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनी जागा मालकाकडे ग्रामपंचायतीकडून ना हरकत दाखला का घेतला नाही. ग्रामपंचायतीच्या परवानगीशिवाय येथील परिसरामध्ये बांधकाम का सुरू केले. ग्रामपंचायतीने अनेक नोटीस पाठवल्या आहेत. मंगल कार्यालय उभारले तर सांडपाणी व जेवणावळीचे खरकटे तलावात मिसळणार आहे, असे अनेक प्रश्‍न उपस्थित केले. तसेच ग्रामपंचायतीचीची परवानगी घेतल्याशिवाय कोणत्याही परिस्थितीत बांधकाम पुन्हा सुरू करू नये अशी सूचना केली. दरम्यान यावेळी ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनी तलावाच्या पाणलोट क्षेत्रात सुरू असलेल्या हॉटेल व अन्य बांधकामाची पाहणी केली. तसेच संबंधित जागा मालकांना बांधकाम थांबवण्याबाबत सूचना केली. यावेळी सरपंच सागर भोगम, उपसरपंच रोहित मिरजे, ग्रामसेवक विलास राबाडे, सदस्य सोमनाथ शिंदे, विजय खानविलकर, सुहास जंगम, अरुण टोपकर व ग्रामस्थ उपस्थित होते. दृष्टिक्षेप

- कळंबा तलावाच्या पात्रापासून शंभर ते दीडशे फुटावर बांधकाम

- ग्रामपंचायतीकडून नोटिस पाठवूनही उत्तर नाही

- बांधकामाबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पत्रव्यवहार केला जाणार

- सांडपाणी तलावात मिसळण्याचा धोका

- जागा मालकाकडून लेखी वा तोंडी उत्तर आलेले नाही

Web Title: Stop working on Mars office, otherwise we will demolish ...