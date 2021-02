कोल्हापूर : २३६ गावांमधील सरपंच निवडी गुरुवारी, उत्सुकता शिगेला

कोल्हापूर : जिल्ह्यात सरपंच आरक्षणातील अनियमिततेमुळे स्थगित झालेल्या २३६ ग्रामपंचायतींच्या सरपंच व उपसरपंच निवडी गुरुवारी (ता. २५) होणार आहेत. जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी नूतन सदस्यांची पहिली सभा गुरुवारी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. यात गडहिंग्लजमधील ५०, पन्हाळा ४२, करवीर ५४, शाहूवाडी ४१, भुदरगड १६ व शिरोळमधील ३३ ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. फणसवाडी (ता. भुदरगड)च्या सरपंचपदाच्या आरक्षणाबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल होती. तेथील ९ फेब्रुवारीला होणारी सरपंच-उपसरपंच निवड १६ पर्यंत रोखून ठेवली होती. सुनावणीनंतर याचिकाकर्तांचा अर्ज मान्य केला आहे. त्यानुसार भुदरगड तालुक्‍यातील अनुसूचित जाती व अनुसूचित स्त्री, अनुसूचित जमाती व अनुसूचित जमाती स्त्री आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्री हे आरक्षण कायम ठेवून सर्वसाधारण प्रवर्गातील सर्वसाधारण व सर्वसाधारण स्त्री या प्रवर्गाचे फेरआरक्षण सोमवारी (ता. २२) काढण्याचे आदेशही भुदरगड तहसीलदारांना दिले आहेत. त्यामुळे भुदरगड तालुक्‍यातील ४५ पैकी १६ ग्रामपंचायतींची सरपंच निवड गुरुवारी, तर उर्वरित २९ ग्रामपंचायतींची सरपंच निवड सोमवारी फेरआरक्षणानंतर होईल. हेही वाचा - पेरणोलीतून वर्षभरात दीड कोटीची बांबू विक्री - तळेवाडी (ता. गडहिंग्लज) सरपंचपदाच्या आरक्षणाबाबत उच्च न्यायालयात याचिका होती. त्यामुळे या तालुक्‍यातील ९ फेब्रुवारीला घेतल्या जाणाऱ्या सरपंच व उपसरपंचपदाच्या निवडी १६ फेब्रुवारीपर्यंत रोखून ठेवण्याबाबत आदेश दिले होते. दरम्यान, याचिका दाखल केलेल्या ग्रामपंचायतींच्या सुनावणीनंतर १५ फेब्रुवारीला आदेश दिले आहेत. त्यानुसार तालुक्‍यातील ५० ग्रामपंचायतींच्या सरपंच, उपसरपंच निवडी गुरुवारी होणार आहेत. याचप्रमाणे उंड्री (ता. पन्हाळा), कोगे व खुपिरे (ता. करवीर) आणि गिरगाव (ता. शाहूवाडी) ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाच्या आरक्षणाप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर निर्णय घेऊन गुरुवारी सरपंच-उपसरपंच निवड होणार आहे. शिरोळ तालुक्‍यातील शिरटी, मजरेवाडी, तमदलगे या ग्रामपंचायतींसह ३३ निवडीही गुरुवारी होणार आहेत. तालुकावार गावे तालुका ग्रा.पं.ची संख्या

गडहिंग्लज ५०

पन्हाळा ४२

करवीर ५४

शाहूवाडी ४१

भुदरगड १६

शिरोळ ३३

